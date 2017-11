Pochúťky do búdky: Pozor na to, čím prikrmujete vtáčiky!

Hoci bežne ani v zime nie sú vtáky od prikrmovania závislé, predsa len si rady prilepšia ľahko dostupnými dobrotami. Keď však nastanú dlhotrvajúce mrazy a prírodu pokryje vysoká vrstva snehu, prirodzená potrava sa stane nedostupnou a vtedy im pomoc z kŕmidiel naozaj môže zachrániť život.

Čo im chutí?

To, čo zmizne ako prvé, majú vaši vtáčí susedia najradšej, ponúknite im to znovu. Ak chcete prilákať rôzne vtáčiky, do kŕmidla položte viac druhov potravy. Ak chcete prilákať rôzne vtáčiky, do kŕmidla položte viac druhov potravy. Rady jedia najmä ráno. Radosť im urobia: nelúpané semienka slnečnice, posekané vlašské orechy, makové zrnká, proso, ľanové semienka, ovsené vločky, strúhanka zo suchého bieleho pečiva, kúsky čerstvého jablka, bobuľové plody, hovädzí alebo bravčový tuk.

Pozor!

Do kŕmidiel nepatria zvyšky jedál z kuchyne, pokazené potraviny, vyprážané jedlá, údeniny, cestoviny, chlieb, koreniny, slané pečivo. Vtáky by mohli po ich požití uhynúť.

Vďaka prikrmovaniu môžete ľahko pozorovať, ako žijú vrabce, sýkorky, čížiky, stehlíky, hýle, hrdličky či drozdy.

Vyrábate vtáčie kŕmidlo?

Myslite na to, aby bolo dostupné aj pre väčšie vtáky, napríklad ďatle alebo drozdy. Malo by mať aj striešku, aby bolo chránené pred snehom, a bočné steny, aspoň nízke, aby vietor nesfúkol potravu na zem. Hotové kŕmidlo umiestnite tak, aby sa k nemu nedostali mačky, aby vtáky nerušil pohyb ľudí či áut a aby bolo okolo neho dostatok voľného priestoru. Kŕmidlo pravidelne kontrolujte, čistite a dopĺňajte.

Náš tip:

V spodnej tretine plastovej fľaše vyrežte otvor. Do vnútra nasypte krmivo, priviažte ju za ústie s vrchnákom na povrázok a zaveste na strom alebo na iné vhodné miesto.

Idete do lesa?

Krásnym zážitkom pre celú rodinu bude určite aj prikrmovanie voľne žijúcej zveri počas prechádzky v zimnej prírode. Najlepšie je to v spolupráci s poľovníkmi.

Neurobíte chybu, ak do kŕmidla pre voľne žijúcu zver donesiete nejakú maškrtu, napríklad konáre z ovocných stromov alebo z duba, lipy či z vŕby, lúčne seno, jačmeň, pšenicu, ovos, kukuricu, žalude, plody pagaštana konského, bukvice, zemiaky, repu, topinambury, sušené jablká, hrušky, suché neplesnivé pečivo a chlieb.