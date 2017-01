Použite mastný piesok na skladovanie záhradného náčinia

Ochrana na skladovanie záhradného náčinia

Záhradné pomôcky by vám mali vydržať dlhšie než letničky, preto ich skladujte čisté a chráňte ich pred poveternostnými vplyvmi. Naplňte 20-litrové vedro stavebným pieskom (dostanete ho v stavebninách) a prilejte asi liter čistého motorového oleja. Potom lopaty a ďalšie náčinie viackrát zapichnite do piesku, aby sa očistili a natreli olejovou vrstvou. Náčinie ochránite pred hrdzou, ak kovové časti cez zimu necháte vo vedre s pieskom. V kávovej plechovke s mastným pieskom sa zasa bude dariť pílkam na ovocné stromy a sejacím lopatkám.

Umývanie vázy s úzkym hrdlom

Kytica vám vydržala naozaj dlho, ale teraz nastal čas vyhodiť ju a umyť vázu. Lenže cez úzke hrdlo nevopcháte do vázy ruku. Nasypte do nej trošku piesku, pridajte teplú vodu so saponátom a jemne potraste. Piesok za vás odstráni všetky nečistoty!

Piesok v kufri auta pre prípad poľadovice

Vrecko piesku v kufri auta vám v mrazivom počasí zaistí, že nedostanete trčať na primrznutom parkovisku. Dajte do kufra aj prázdnu nádobku od margarínu, ktorú použijete ako naberačku. Majitelia vozidiel so zadným náhonom vďaka jednému či dvom vreciam piesku získajú aj trochu hnacej sily navyše.

Dobrý rez vyžaduje ostré ostrie