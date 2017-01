Staráme sa o záhradu: Na zákazku či svojpomocne?

Obe možnosti majú čosi do seba. Pravda však je, že služby nie sú lacná záležitosť. Ak teda máte dostatok času a radi by ste ušetrili nejaké peniaze, radšej sa so starostlivosťou popasujte sami. Možno patríte medzi náruživých záhradkárov a záhrada je váš koníček, ktorému venujete svoj voľný čas. Starostlivosť o ňu je potom pre vás akousi odmenou, o ktorú sa s nikým deliť nebudete. V takom prípade nikoho nepotrebujete. Keď však v záhrade radi trávite svoj čas, no na viac ako na víkendový relax ho už nezostáva, pomoc by sa zišla. Alebo čas aj chuť by bola, ale netrúfate si, aby ste nebodaj čosi nepokazili? V tejto veci sa na odborníkov určite môžete spoľahnúť.

Vlastnými silami

Výhoda je jednoznačná. Ak sa rozhodnete starať o záhradu svojpomocne, ušetríte kopu peňazí za služby, ktoré by ste museli platiť odborníkom. Koľko asi, to sa dozviete na ďalšej dvojstrane. Okrem úspory máte ešte prémiu v podobe pravidelného pohybu na čerstvom vzduchu a dobrý pocit z kreatívnej práce. Obdiv a uznanie blízkeho okolia za váš výkon je už ako čerešňička na torte. Časom sa do toho dostanete a nebude to ani také náročné, ako sa na začiatku zdá. Treba však vedieť, ako na to, čo všetko k celoročnej starostlivosti patrí a hlavne – treba tomu venovať veľa času. Aspoň spočiatku. Veľa ho strávite nad knihami či prehľadávaním internetu. Každá rastlina v záhrade má svoje nároky a podľa nich sa o ňu musíte starať. Napríklad kry kvitnúce na jar treba rezať po odkvitnutí začiatkom leta a kry kvitnúce v lete zasa na jeseň alebo skoro na jar. Nie naopak, lebo v oboch prípadoch sa pripravíte na jednu sezónu o kvety.

Čo treba vedieť?

Aby ste sa o svoju záhradu dobre postarali, mali by ste mať okrem základných znalostí o rastlinách aj prehľad, čo a kedy robiť. Najdôležitejšia časť údržby je na jar. Po ústupe mrazov sa najskôr postarajte o trvalky a druhy, ktoré mali na zimu ochrannú nástielku, obal alebo kryt. Potom nasleduje rez živých plotov a tvarovanie vždyzelených drevín. Nakoniec nezabudnite na trávnik, ktorý vám zaberie asi najviac času. Treba ho prerezať a pohnojiť. Neskôr pribudne jeho odburiňovanie a pravidelné kosenie. Na jeseň zasa prichádza na rad rez krov, čistenie, hnojenie a tesne pred zimou zazimovanie celej záhrady. Toto všetko si môžete urobiť aj sami a nezaplatíte ani cent navyše. Na čo odborníka zavolať určite treba, to je zazimovanie zavlažovacieho systému, odstránenie vysokého stromu či oprava elektroinštalácie záhradného osvetlenia.

10 bodov k úspešnej starostlivosti o záhradu

Čo môžete urobiť aj sami a nič neplatíte

1. Každý rok dopĺňajte nástielku z kôry či drevenej štiepky. Tá sa totiž stráca v dôsledku zvetrávania a prirodzeného rozkladu. Ak máte v záhonoch vrstvu tenšiu ako tri až štyri centimetre, musíte ju doplniť. Je to naozaj veľké množstvo kôry a celkom sa zahrejete.

2. Trvalkové záhony si počas roka nijako mimoriadne nemusíte všímať, iba priebežne zrezávajte odkvitnuté súkvetia, ktoré vysilujú rastliny a v záhone nepôsobia pekne. Prihnojte ich dvakrát do roka a po šiestich rokoch vymeňte alebo rozmnožte delením a časť trsu ponechajte na pôvodnom mieste. Takto rastlinu zmladíte a ona porastie s novou silou.

3. Aby nízke dreviny bohato kvitli, potrebujú udržiavací rez. To znamená, že im každé dva roky na jar odstráňte najstaršie konáre tesne nad zemou. Stredne staré konáre zasa skráťte za mladým bočným výhonkom. Všetka sila tak pôjde doň a v ďalšom roku ho môžete skrátiť o tretinu. Vďaka tomu sa dobre rozkonári a bude pekne kvitnúť.

4. Kry kvitnúce na jar na jednoročných či dvojročných výhonkoch zakladajú kvetné púčiky už na jeseň. Preto ich režte po odkvitnutí na začiatku leta každé tri roky a odstráňte najstaršie výhonky. Týka sa to jarných tavoľníkov, kolkvície, trojpuku, vajgélie, okrasných ríbezlí a pajazmínu.

5. Krom kvitnúcim v lete zrežte skoro na jar výhonky na niekoľko púčikov. Inak sa časom zahustia a budú slabo kvitnúť. Platí to pre ľubovníky, letné tavoľníky, nátržníky či perovskiu. Pozor na výnimku, ako je hortenzia veľkolistá, ktorá kvitne na minuloročných výhonkoch. Tú nerežte, len odstraňujte odumreté výhonky.

6. Okrasné stromy dobre znášajú rez počas celého roka, no uprostred zimy sa môže stať, že vo veľkom vylučujú miazgu. Preto všetky javory, brezy, orechy a čerešne režte uprostred leta, keď vyzrejú letorasty.

7. Vždyzelené druhy a ihličnany nevyžadujú vôbec žiadny rez, prípadne len minimálny. Pozor pri zmladzovaní ihličnatých živých plotov. Ihličnany nemajú schopnosť obrastať zo starého dreva, preto môžu pri radikálnom zásahu vznikať v plote medzery. Radšej regulujte iba výšku plota.

8. Ruže režte najlepšie na jar v polovici apríla na 3 až 5 púčikov šikmým rezom. Vďačné vám budú veľkokveté druhy, mnohokveté i stromčekovité odrody, ale aj miniatúrne ruže. Pri popínavých ružiach sa zamerajte na odstraňovanie starých, mrazom poškodených a chorých výhonkov.

9. Trávnik je položka, ktorá vás pripraví o najviac času, no zároveň pri ňom za služby aj najviac ušetríte. Každý týždeň kosenie, zalievanie či pravidelné hnojenie vás zamestná viac, ako všetky ostatné časti záhrady dokopy. Aspoň jednorazovo preto investujte do automatického zavlažovacieho systému, ktorý vám investíciu v priebehu niekoľkých rokov vráti. Okrem toho si za ušetrené peniaze môžete dovoliť výkonnejšiu drahšiu kosačku.

10. Tajomstvo úspechu odborníkov tkvie aj v používaní kvalitných hnojív. Navyše aj tu sa črtajú možnosti, ako ušetriť. Preto ak sa staráte o záhradu sami, spoľahnite sa na profesionálne hnojivá. Vyberajte viaczložkové a berte do úvahy hlavne ich účinnosť. Tá sa pohybuje od dvoch až troch mesiacov, štyroch až piatich mesiacov až po dlho pôsobiace hnojivá s účinnosťou osem až deväť mesiacov.

Keď to prenecháte na odborníkov

Ušetríte množstvo času a bude vás to čosi stáť. Ak si v rozpočte na takéto služby vyhradíte finančné prostriedky, získate istotu, že o záhradu bude profesionálne postarané. Čas, ktorý vám takto zostane, môžete v nej tráviť so svojimi blízkymi pohodovým ničnerobením. Dobrá správa je, že nemusíte celú starostlivosť prenechať na záhradíka a platiť strašnú sumu peňazí. Možností je podstatne viac. Môžete sa napríklad dohodnúť len na jarnej a jesennej údržbe, keď záhrada vyžaduje najviac odborných zásahov, ako je napríklad rez krov či zazimovanie a spustenie zavlažovacieho systému. Alebo si vyberte len jarnú alebo iba jesennú starostlivosť. Zvyšok, teda väčšinu vegetačného obdobia, to zvládnete aj sami. Naopak dohodnúť sa so záhradníckou firmou môžete aj na týždennej návšteve, počas ktorej pokosia trávnik a prezrú celú záhradu. Výhoda je, že vám odpadne najviac práce, ktorá je práve s kosením trávnika a záhrada je navyše stále monitorovaná Ak takúto prevenciu nepotrebujete a na trávnik si trúfate aj sami, môžete sa dohodnúť na jednorazovej, takpovediac inštruktážnej návšteve, počas ktorej vám odborníci môžu priamo predviesť, ako sa o záhony či trávnik starať. Tu si už však odborníci zväčša vypýtajú aj príplatok k bežnej cene za plošnú jednotku, lebo sa budú musieť venovať dlhšie predvádzaniu, ako by im to trvalo bez vašej prítomnosti. Ak ste však pozorný „študent“, táto investícia sa vám určite oplatí.

Čo môžete čakať od odborníkov?

Raz za čas je určite dobré zavolať ich. Môžu vykonať úkony, ktoré netreba robiť každý rok, ale napríklad v trojročnom cykle. Jedným z nich je dôkladné prepieskovanie trávnika. Odborníci použijú premytý, teda odvápnený, najlepšie kremenný piesok, ktorého zrniečka majú priemer 0,1 až 0,2 mm. Prepieskovanie zlepšuje príjem vody, zvyšuje pórovitosť pôdy a znižuje možnosť tvorby prázdnych miest. Oceníte to najmä na trávniku, po ktorom často chodíte, hráte loptové hry či inak športujete.

Kritické obdobie pre trávnik je zima, preto je dobré zavolať odborníkov na jeho zazimovanie. Najskôr ho nakrátko pokosia, potom prerežú výkonným vertikutátorom a nakoniec pohnoja kvalitným hnojivom so zvýšeným obsahom draslíka. Cena za štvorcový meter je približne 0,28 eura (8,60 Sk).

S niektorými firmami sa dá dohodnúť aj na „balíčkoch“ starostlivosti podľa vašich požiadaviek. Napríklad za celoročnú starostlivosť, ktorá zahŕňa jesenný rez drevín, celoročné kosenie trávnika a jeho hnojenie, zaplatíte za štvorcový meter okolo 1,19 E (36 Sk). Dôkladnejšia starostlivosť, súčasťou ktorej je okrem jesenného rezu aj jarný rez, celoročné kosenie a hnojenie trávnika i jeho prevzdušňovanie, a ak máte jazierko, tak aj jeho čistenie, vás vyjde za štvorcový meter na 2,25 E (68 Sk). Samozrejme, že cena môže byť individuálna, a ak máte rozľahlý pozemok, aj nižšia.

Pozor pri uzatváraní dohody!

° Dohodnuté úkony vždy spíšte a obe strany potvrďte svojím podpisom. Najviac nedorozumení a problémov neskôr vzniká práve preto, že nie sú jasne a presne vymedzené úlohy.

° Rovnako si prejdite aj jednotkové ceny a svojím podpisom potvrďte súhlas s ich výškou.

° Pri vymeriavaní sa nespoľahnite na záhradníkov, ale buďte s nimi priamo na mieste, aby nedošlo neskôr k nedorozumeniam. Jedna vec sú jednotkové ceny, druhá výmera plochy, o ktorú sa majú starať.

° Pri väčšej výmere sa pýtajte na zľavy z cien, obyčajne je táto hranica stanovená od 1 000 štvorcových metrov vyššie.

° Dohodnúť sa môžete na plošnej jednotke, ale aj na hodinovej sadzbe. Výhodnejšia je však zvyčajne platba za plochu.