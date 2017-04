Jarná starostlivosť o jazierko

Povyberajte nečistoty

Aby ste predišli znečisteniu vody v jazierku, mali by ste z nej pravidelne vyberať plávajúce nečistoty, odumreté rastlinné zvyšky a nepríjemné riasy. Vylovený materiál uložte v blízkosti jazierka na kus fólie, aby sa malé vodné živočíchy, ktoré sa zachytili na rastlinách, mohli vrátiť do svojho životného prostredia.

Ryby a kŕmenie

Keď teplota vody v jazierku vystúpi na 12 °C, môžete začať kŕmiť ryby. Pri nižších teplotách sa tieto studenokrvné živočíchy nesmú kŕmiť, pretože by nestrávili potravu, čím by sa znečisťovala voda.

Začnite menšími dávkami a pozorujte, či ryby skonzumujú všetku potravu. Pri kŕmení môžete ryby pozorovať, overiť si ich zdravotný stav, prípadne odhaliť napadnutie parazitmi.

Ryby sú totiž po zime náchylné na choroby. Ak sa im na tele objavia tmavé bodky, plesne, červené kožné fľaky, alebo keď sa správajú neprirodzene, mali by ste sa poradiť s odborníkmi. Správnym dávkovaním vhodných liečiv sa zaiste čoskoro uzdravia.

Keď bude teplota vody v rozpätí od 12 °C do 15 °C, môžete do jazierka vysadiť aj ryby, ktoré prezimovali v teplejšom prostredí. Do nádoby, v ktorej budete ryby prenášať prilievajte opatrne a postupne vodu z jazierka, aby si pomaly navykli na vonkajšie prostredie, a potom ich môžete vypustiť do jazierka.

Zrežte rastliny

Posledné suché pálky a trstinu, ako aj stonky iných vodných rastlín z predchádzajúceho roku odrežte tesne nad novými výhonkami a uložte ich na kompost.

Umiestnite lekná

V apríli vytiahnite koše s leknami z hlbokej vody, kde prezimovali, a umiestnite ich vyššie, čím podporíte rast nových výhonkov. Lekná budú bohatšie kvitnúť, keď ich budete hnojiť špeciálnymi granulami, ktoré dostať v špecializovaných predajniach.

Skontrolujte technické prvky

Je aj najvyšší čas skontrolovať chodníky, mostíky a iné zariadenia pri jazierku a odstrániť prípadné poškodenia spôsobené zimou. Čo najskôr opravte uvoľnenú kamennú dlažbu, nahnité stĺpiky a vykývané držadlá na zábradlí aby ste predišli úrazom.