Tipy na vianočné darčeky pre záhradkárov: Predplaťte časopis či kúpte kalendár

Pre milovníkov záhradkárčenia máte na výber z množstva praktických produktov aj dekorácií. Vybrali sme pre vás tieto 4 nápady:

1. Vtáčí kalendár

Ilustrovaný kalendár na rok 2017 vytvorila ilustrátorka Veronika Klímová. Skladá sa z titulnej strany a šiestich listov s ilustráciami vtáčikov. Kalendár je vytlačený na 100 % recyklovaný papier a jeho jemné viazanie na motúzik dotvára prírodný charakter. V kalendári sú vyznačené sviatky a dni pracovného pokoja. Kúpou kalendára venujete automaticky 1,50 € organizácii SOS BirdLife Slovensko, ktorá pomáha chrániť vtáctvo na Slovensku. Predáva Egreš.

2. Sada na klíčkovanie

Stačí vám len čistá voda, semienka a kúsok vaty a bohatú porciu zdravých klíčkov máte na stole za pár dní. Ak by ste chceli klíčkovať ako profesionáli, šikovná Slovenka Katka ponúka pravidelne v Starej tržnici v Bratislave nakličovacie sady - sitká či poháriky. Ak by ste chceli venovať nakličovaciu sadu, o ktorej sme písali aj v časopise Záhradkár, kontaktujte Katku cez jej e-shop Sprout Me.

3. Rodinný herbár

Mali ste doma rodinný herbár? Ak áno, tento vám ho určite pripomenie. A ak nie, je čas to napraviť. Tento krásny herbár obsahuje 25 rastliniek s popisom, krásnymi ilustráciami a špeciálnu stranu na nalepenie vylisovanej rastlinky. Kúpite ho na TU za orientačnú cenu 21 eur.

4. Predplatné Záhradkára

Ten najlepší darček sme si nechali na koniec. Predplaťte vašim blízkym Záhradkára, stíhate aj o 5 minút dvanásť a navyše, na našom webe máte možnosť stiahnuť si darčekový kupón, ktorý obdarovanému rozžiari oči pod vianočným stromčekom. Ako bonus budete zaradení do súťaže o skvelé ceny v hodnote viac ako 5 500 eur. Všetky informácie nájdete TU.