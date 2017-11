Upratať, vyčistiť a uskladniť: Na toto nezabudnite!

S čím treba začať?

Ako prvé, skôr ako prídu mrazy, zazimujte chúlostivé rastliny, ako napríklad rozmarín či francúzsku levanduľu. Na výber máte dve možnosti. Jedna je, že rastliny vykopete z pôdy, zasadíte do nádoby a presuniete do vykurovaného skleníka, zimnej záhrady alebo miestnosti bez mrazu, alebo ich prikryjete a zazimujete niektorým izolačným materiálom. Ďalej uskladnite záhradný nábytok, ktorý by sa mohol vonku počas zimy znehodnotiť. Ochráňte aj rastliny pestované v nádobách, prezimujúce vonku. Použite na to rôzne izolačné materiály, ktorými obaľte nádoby, prípadne aj samotné rastliny.

Zamerané na terasy a balkóny

Potom ako odložíte nábytok a nádoby s rastlinami, pustite sa do umývania podláh a zámkovej dlažby. Vysokotlakový čistič urobí pedantnú prácu za vás. Ak ho nemáte, nezúfajte. Dá sa za poplatok požičať. Ak sa rozhodnete pre klasické čistenie, používajte len ekologicky odbúrateľné čistiace prostriedky, ktoré nebudú poškodzovať prostredie.

Poriadok na záhone

Je načase presunúť sa do kvetinovej a úžitkovej záhrady. Zvyšky z úrody, ktoré ostali na záhonoch, pozberajte a uložte alebo spracujte na zimné obdobie. Suché kvety zo záhonov zrežte a spolu s ostatnými rastlinnými zvyškami dajte do kompostu. Z letničiek pozberajte semená a vložte ich do papierových vrecúšok. Nezabudnite ich označiť menovkami.

Nezabudnite na kozub

Pozornosť si zaslúži aj voľne stojaci záhradný kozub, ktorý po poslednom opekaní vyčistite a prikryte nepremokavou fóliou. Nezabudnite ju poriadne previazať, aby ju neodvial silnejší vietor.

Čistenie odkvapov

Napadané lístie zo stromov sa dostáva na miesta, ktoré by sa mali udržiavať čisté. Medzi ne patrí aj strešný odkvap. Na túto prácu si zaobstarajte čistič s dlhou rukoväťou a metličkou na vymetanie lístia.

Nezabudnite na:

– vyčistenie kosačky,

– údržbu náradia a záhradného nábytku,

– odstavenie a zazimovanie vodného záhradného systému,

– zazimovanie jazierka,

– vyčistenie ovocného sadu od lístia,

– ošetrenie nádob a črepníkov,

– umývanie a vyčistenie skleníka a fóliovníka.​