Užívajte si krásu záhrady na terase

Myslite na to, že zariadenie domu sa obvodovými múrmi zďaleka nekončí. V teplejších mesiacoch si svoju obytnú plochu môžete podstatne rozšíriť. Vybavenie vonkajšieho obytného priestoru sa postupne stáva prestížnou záležitosťou. Ale nedajte sa zmiasť módnymi trendmi, zariaďujte predovšetkým účelne a pohodlne.

Móda, účel, pohodlie

Trh so záhradným nábytkom sa v posledných rokoch búrlivo rozvíjal a prešiel podstatnými zmenami. Módne trendy preferujú nábytok z umelého výpletu. Hrúbka, farba a tvar vlákna, farba poťahov a samotný tvar nábytku poskytujú nekonečné možnosti. V nastávajúcej sezóne sa predstavia najmä oblé tvary a prírodné farby. Nevyberajte si však len podľa vzhľadu, pamätajte aj na pohodlie a účel, ktorý má nábytok splniť. Nábytok z umelého výpletu sa veľmi jednoducho ošetruje, rátať však musíte s tým, že počas dažďa treba odložiť sedáky.

Čo overil čas

Drevený nábytok z trhu postupne vytláčajú praktickejšie materiály. Týka sa to najmä lacnejšieho tropického dreva, ako je balau, bankirai alebo eukalyptus, ktoré prežívajú boom ako lacná náhrada tíkového dreva. Tíkové drevo má však stále svojich priaznivcov. V záhrade pôsobí elegantne a luxusne, dizajnovo sa príliš nemení a je veľmi kvalitné. Pri zakúpení dreveného nábytku rátajte s vyššími nárokmi na údržbu.

Klasický nábytok z liateho železa sa z ponuky na chvíľu vytratil, ale vrátil sa v novej podobe. Typické tvary zostali, no železo nahradil ľahký a praktický hliník. Dizajnovo je mimoriadne vhodný do tradičných záhrad, pôsobí nadčasovo a na údržbu nie je náročný. Mladší, ale už overený typ nábytku je moderný hliníkový kombinovaný s populárnym textilenom. Nepodlieha módnym trendom do takej miery ako nábytok z umelého ratanu. V inováciách sa kladie väčší dôraz na konštrukciu a technické detaily. Oplatí sa po ňom siahnuť, ak si chcete dopriať skutočné pohodlie. Polohovateľné kreslá s vysokým operadlom oceníte pri stolovaní aj odpočinku.

Jeden krok na terasu

Terasa najčastejšie nadväzuje priamo na rodinný dom. Ak si môžete vybrať, vybudujte ju pred kuchyňou. Určite oceníte, že pri stolovaní na terase sa nenabeháte a svoju letnú jedáleň budete môcť využívať prakticky každodenne. Môžete si ju však postaviť aj samostatne a zakomponovať ju do záhradnej úpravy. Terasa so zelenou strechou z popínavých rastlín a kvitnúcou kulisou urobí radosť najmä milovníkom kvetov. Vzdialenejšie plochy nebudete zrejme využívať tak intenzívne, ale určite na nich prežijete chvíle neoceniteľného oddychu. Ak sa neviete rozhodnúť, postavte si terasy dve.

Plánujte s predstihom

Účel a možnosti zariadenia terasy by ste mali zvážiť už pri stavbe rodinného domu, najneskôr však pri realizácii záhradnej úpravy. Ak sa sťahujete do rodinného domu z bytu a nemáte skúsenosti s využívaním vonkajšieho priestoru, buďte radšej veľkorysejší. Pri plánovaní terasy na pravidelné stolovanie by ste mali zvážiť počet osôb pri stole. Začnite výberom dostatočne veľkého stola. V otvorenom priestore záhrady môžete byť oveľa veľkorysejší ako v ohraničenom priestore jedálne. K stolu vyberte zodpovedajúci počet pohodlných stoličiek. Okolo záhradného sedenia nezabudnite ponechať dostatok priestoru, aby si každý mohol stoličku pohodlne odsunúť a prejsť popri ostatných stolujúcich bez toho, aby ich vyrušoval. Stôl a stoličky neumiestňujte tesne k dverám. Ak plánujete na terase grilovať, nezabudnite ponechať nielen miesto na gril, ale myslite aj na dostatok manipulačného priestoru.

Nie je tieň ako tieň

Pri zariaďovaní terasy by ste mali vzhľadom na jej orientáciu zvážiť možnosti zatienenia. Južnú stranu domu zohrievajú slnečné lúče takmer celý deň, naopak na severnej strane si všeobecne veľa slnka neužijete. Prekrytie terasy môže byť stále alebo dočasné. Pod stálym prekrytím rozumieme strechu z akéhokoľvek stavebného materiálu, ktorá poskytuje tieň počas celého roka. Výhoda je, že čiastočne chráni aj pred inými vrtochmi počasia. Ak je umiestnená v tesnej blízkosti domu, respektíve nadväzuje na stavbu, tieni nielen počas leta, ale aj v zime, keď sú teplé slnečné lúče vítané.

Dočasné riešenie poskytujú markízy a slnečníky. Výhoda je ich flexibilnosť. Ak si chcete užívať slnečné lúče, jednoducho ich zložíte. Nevýhoda je ich malá odolnosť proti nepriaznivému počasiu. Vietor a prudký dážď ich môžu poškodiť, preto by ste ich mali vždy, keď opúšťate terasu na dlhší čas, zatvoriť.

Ponúka sa aj zelené riešenie. Popínavé opadavé rastliny prepustia v zime k oknám dostatok svetla a prvé jarné lúče si tiež môžete užívať plným priehrštím. Tieň rastlín pôsobí oveľa chladivejšie ako tieň strechy. Listy rastlín sú rozložené vo viacerých vrstvách a v horúcich letných dňoch intenzívne odparujú vodu, čím mierne ochladzujú okolité prostredie. Pripraviť sa však musíte na všetko, čo so sebou rastliny prinášajú: padajúce listy, kvety i plody, dotieravý hmyz a vtáčí trus. Pod zelenú strechu si preto zaobstarajte nábytok, ktorý sa dá jednoducho a rýchlo vyčistiť.

Kam postaviť záhradný altánok?