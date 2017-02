Vyberajte správne rastliny pre jazierka

Najdôležitejšie je vybrať si rastliny, ktorých rozmery budú zodpovedať možnostiam vášho jazierka, lebo okrajové rastliny a lekná sú veľmi variabilné, pokiaľ ide o veľkosť a bujnosť rastu.

Je to veľmi dôležité najmä pri malých a stredne veľkých jazierkach, lebo rastliny zaberajúce veľký priestor vytvoria aj veľké množstvo listov, ktoré bude potrebné pravidelne strihať, a naproti tomu budú mať pomerne málo kvetov.

Postarajte sa o to, aby vaše jazierko vyzeralo dobre od jari až do jesene. Dosiahnete to, ak si v každom ročnom období vyberiete spomedzi rastlín s okrasnými listami, ktoré budú dlhodobo zaujímavé, a z rastlín s okrasnými kvetmi.

Vždy musíte mať okysličovacie rastliny, ktoré zlepšujú kvalitu vody. Na každý štvorcový meter plochy jazierka vysaďte tri malé zväzočky.