Zabezpečte vzduch pre rybičky

Záhradné jazierko nesmie v zime úplne zamrznúť, rybám v ňom by chýbal kyslík, čo by pre ne znamenalo smrť. Pomôžte im balíkom slamy, sena či kusom polystyrénu vhodeným do vody, aby hladina úplne nezamrzla.

Ak vo vašom jazierku rastie sitina (Juncus) alebo pálka (Typha) zostrihajte ich asi 10 cm nad hladinou, aj cez ich steblá sa do vody dostáva vzduch.

Rybám pomôžete aj odhŕňaním alebo odmetaním snehu zo zamrznutého jazierka. K rastlinám, ktoré rastú pod vodou sa tak dostane viac svetla a môžu vyrobiť viac kyslíka.

Aj vtáky zimujú u nás v záhradách. Prečítajte si, aj ktoré sú to:

Ktoré vtáky u nás zostávajú cez zimu? Sprievodca vtáčími druhmi (1. časť)

Ktoré vtáky u nás zostávajú cez zimu? Sprievodca vtáčími druhmi (2. časť)

Ktoré vtáky u nás zostávajú cez zimu? Sprievodca vtáčími druhmi (3. časť)