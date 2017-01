Záhradkárske predsavzatia: Toto musíte stihnúť ešte pred začiatkom sezóny

Drevené násady

Pripravte si vodu s obyčajným mydlom a kefu, ktorou očistíte pavučiny a nánosy špiny z celej zimy. Drevenú násadu vyčistite a nechajte dôkladne uschnúť. Brúsnym papierom prebrúste nerovnosti, z ktorých by sa mohli uvoľňovať triesky a ošetrite ju ľanovým olejom alebo vazelínou. Skontrolujte, či správne dosadá do nádstavca. Ak nie, môžu za to teplotné výkyvy a rozdielna vlhkosť. Pomôže vám drevený klin, ktorý vsuniete medzi násadu a nádstavec a upevníte klincom podľa potreby.

Kovové náradie

Kovové náradie môže hrdzavieť, motyky a rýle sú tupé, nožnice tiež potrebujú nabrúsiť. Pripravte si brúsku a kotúč so strednou zrnitosťou, ktorý povrch nepoškodí, no zároveň ho naostrí relatívne rýchlo. Náradie nabrúste z oboch strán, no záhradné nožnice iba z jednej a pri dodržiavaní pôvodného uhla.

Drevený nábytok

Na drevený nábytok najlepšie platí mydlová voda a jemná kefa alebo handrička. Lavice, stoly a stoličky zbytočne nepremokrite, aby sa nezačali deformovať alebo plesnivieť. Po umytí ich vytrite a nechajte úplne preschnúť na vzdušnom mieste. Následne skontrolujte a podoťahujte spoje. Chúlostivejšie drevené povrchy natrite pred začiatkom sezóny lakom. Ak ste na dreve objavili jemné trhlinky, môže za to nesprávne ošetrenie pred uskladnením, prípadne nevhodné podmienky počas zimného obdobia. Na kvalitnom nábytku však neohrozia jeho životnosť či bezpečnosť. Drevo vyčistite a ošetrite osviežovačom farieb, prípadne špeciálnym olejom. Okrem ochrany pred UV žiarením by mal pomáha zachovať prirodzenú farbu dreva. Nezabúdajte ani na ochranu pred drevoničivým hmyzom a hnilobou.

Tíkový nábytok

Čím je tíkový nábytok starší, tým má zaujímavejšiu strieborno-sivú patinu. Ak sa vám však páči jeho pôvodná, medová farba, potrebuje pravidelné čistenie a natieranie tíkovým olejom. Nábytok najskôr vyčistite mydlovou vodou a následne čistou vodou. Môžete aplikovať aj špeciálny čistič na tíkový nábytok. Na drevo bez škvŕn aplikujte tíkový olej, možno bude potrebný aj v niekoľkých vrstvách. Ak sa vám sivá patina na tíkovom dreve páči, môžete ju podporiť impregnáciou na to určeným prípravkom.

Tip Záhradkára: Pri čistení vodou a impregnácii sa vyhnite kovovým spojom a skrutkám. Olej a voda, ktoré sa v nich usadia, môžu spôsobiť nepríjemnosti.

Kovový nábytok

Kovový nábytok, ktorý bol správne zazimovaný, by na jar nemal vykazovať známky poškodenia. Ak predsa hrdzavie, prebrúste toto miesto brúsnym papierom a prelakujte. Zvyšok utrite vlhkou handričkou a starostlivo dotiahnite spoje a skrutky.

Ratan, prútie a spol.

Ratanový a prútený nábytok sa pri nesprávnom skladovaní môže začať rozpletať. Ak sú škody malé, prebrúste miesto jemnou kefkou, aby ste ho zbavili nečistôt a uvoľnené vlákna prichyťte sekundovým lepidlom a prelakujte bezfarebným lakom. Ratanové kreslá očistite vlhkou handričkou namočenou vo vlažnej vode s mydlom alebo saponátom a utrite do sucha. Ak strácajú svoj lesk, pretrite ich špeciálnym bezfarebným lakom na ratan, ktorý mu predĺži životnosť.

Umelý ratan

Jeden z najobľúbenejších materiálov záhradného nábytku sa vyznačuje aj najjednoduchšou údržbou pred sezónou. Vyvetrajte, umyte saponátovou vodou a nechajte vysušiť. Žiadne nátery, impregnácie, lakovanie. Iba podoťahujte skrutky, ak je to potrebné.

Plasty

Plastový nábytok je odolný, no najkrajší, keď je nový. Ak chcete docieliť dlhotrvajúci bezchybný vzhľad plastových stolov a stoličiek, nepoužívajte žiadne kefy a abrazívne čistiace prostriedky. Narušili by ste vrstvu plastu, v ktorej by sa následne zachytávali nečistoty a peľ. Pripravte si saponátový roztok a mäkkú handričku. Pomôže vám aj obyčajná záhradná hadica alebo tlakový čistič, ktorým vystriekate nábytok dočista. Následne ho utrite do sucha, aby na ňom nezostali fľaky. Ak chcete, aby váš plastový nábytok zostal dlho ako nový, v špecializovaných predajniach zoženiete špeciálne impregnačné nátery.

Záhradný textil

Všetko čo sa dá, vyperte v práčke a pokiaľ nechajte dôkladne vyschnúť voľne na vzduchu. Vankúše a podsedáky, ktoré sa vyprať nedajú, dôkladne vykefujte a nechajte vyvetrať na čerstvom vzduchu.