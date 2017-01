Aby práca nevyšla nazmar: Vyberajte správne semená a osivá

Každý, kto má úžitkovú záhradu, určite v nej pestuje aj zeleninu. Hoci druhové zastúpenie v záhonoch sa môže odlišovať v závislosti od klimatických podmienok jednotlivých oblastí, v Listine registrovaných odrôd sa vyskytuje približne 1 500 odrôd, ktoré boli skúšané v našich podmienkach. Najlepšie je pestovať také, s ktorými máme dobré skúsenosti. Pri kúpe semien treba zohľadňovať rôzne kritériá, ako sú napríklad odolnosť odrôd či cenová dostupnosť. Dôležité je vedieť aj to, ktorá zelenina je vhodná na pestovanie v danej oblasti.

Samotné osivá môžeme nakupovať od špeciálnych predajcov a v predajniach, kde sa stretneme s vysokou odbornosťou predávajúceho personálu. Predávať by sa mali len registrované osivá, ktoré sú v malospotrebiteľskom balení označované ako S – štandardné osivo, H alebo F1 hybridné osivo. Kvalitné osivá poskytujú dobrú klíčivosť, vyrovnané vzchádzanie a dobre zapojený porast s predpokladom vyššej úrody.

Semienka od susedov

Často sa stáva, že od susedov a známych dostaneme osivo získané z najkrajších plodov bohato rodiacich druhov. Napriek tomu po sejbe a vysadení rastlín z takého zdroja sa nemusíme tešiť z dobrej úrody a ani kvality. Je to spôsobené tým, že sme boli obdarovaní semenami pozberaných z hybridných odrôd. Hybridné osivá prinášajú kvalitnú úrodu len prvý rok. V ďalšom roku sa pôvodné vlastnosti štiepia a nikdy nie sú zhodné s pôvodnými vlastnosťami hybridu F1. Preto je lepšie kupovať každý rok nové osivá.

Semená z minulého roku

V prípade, že nám zostali nakúpené osivá odrôd z minulých rokov, nemusíme ich zahodiť. Mali by sme vedieť, aké dlhé obdobie si semená zachovávajú klíčivosť. Táto vlastnosť je rozdielna podľa druhu zeleniny a pohybuje sa od 1 do 10 rokov. Klíčivosť semien by sa mala pohybovať medzi 60 až 85 %, v závislosti od druhu. Pri semenách s horšou klíčivosťou výsevok zvýšime o tretinu.

Skúška klíčivosti

Či semená nestratili klíčivosť, zistíme skúškou klíčivosti aj v domácich podmienkach. Na misku či tanierik položíme vlhký filtračný papier, na ktorý poukladáme 25, 50 alebo 100 semien. Prikryjeme skleneným vekom a udržiavame vlhkosť, ktorá je potrebná na vyklíčenie semien. Podľa druhu zeleniny semená klíčia po 3 až 30 dňoch. Necháme ich ešte klíčiť asi týždeň. Potom môžeme zrátať počet vyklíčených semien. Na miske, kde bolo 25 semien, vynásobíme počet vyklíčených semien štyrmi a dostaneme informatívne percento klíčivosti. Z misky, kde bolo 50 semien, vynásobíme počet vyklíčených semien dvoma, na miske so 100 semenami jednoducho spočítame vyklíčené semená a rovno dostaneme percento klíčivosti.

Pozor!

Osivo z neznámeho zdroja môže byť nekvalitné, s nízkou klíčivosťou a čistotou. Tieto semienka často obsahujú rôzne prímesi semien burín, zárodky chorôb a nie je vylúčená ani zámena odrôd, dokonca aj druhov.