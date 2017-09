Aby sa výroba oplatila. Viete, ktoré druhy sú vhodné na výrobu ovocných destilátov?

Hoci môžete destilovať prakticky každý ovocný druh, zásadný rozdiel je vo výsledku, ktorý dosiahnete. Destilát by mal byť lahodný, vo veľkej miere to však ovplyvňuje chuť a nutričné vlastnosti použitého ovocia, lebo aromatické a chuťové látky sa počas procesu destilácie prenášajú do destilátu. Nie vždy platí, že z aromatického ovocia vyrobíte aromatický destilát, alebo že pre menej výrazné ovocie bude fádny. Napriek tomu sú aromatickejšie ovocné druhy na destiláciu vhodnejšie.

Jednou zo základných veličín pri výrobe destilátov je obsah cukrov v použitom ovocí, lebo od nich závisí celková výťažnosť.

Vypestujte si jesenné šaláty

Vyvarujte sa chýb pri zalievaní zeleniny

Cukor sa počas kvasného procesu mení na etylalkohol, ktorý sa po prekvasení z kvasu oddeľuje destilačným procesom. Preto priama úmera hovorí, že čím je ovocie sladšie, tým je väčší predpoklad, že aj výťažnosť destilátu bude vysoká.

Na to, aby bol destilát kvalitný, je však potrebné dodržať množstvo ďalších krokov, ako je čistota kvasných nádob, optimálna teplota kvasenia, dĺžka času kvasenia a podobne.

Jadroviny

Jablone sú u nás najpestovanejší ovocný druh, preto aj jablká najčastejšie končia v kvasných nádobách. Pravda však je, že destilát z nich nepatrí medzi najkvalitnejšie a zväčša dosahuje iba priemernú chuť.