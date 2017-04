Ako si dopestovať fenikel sladký

Vytvára hrubé mäsité bázy listových stopiek zložené do dužinatého, vertikálne splošteného útvaru, nepravej cibule, ktorá je konzumnou časťou. Zberá sa tesne pred kvitnutím. Fenikel je jednoročná rastlina s mohutným, do hĺbky siahajúcim koreňovým systémom. Tvorí ružicu jemných perovitých listov, ktoré sú podobné listom kôpru. Dorastajú do výšky asi jedného metra. Stopky listov sú pozdĺžne ryhované. Kvety sú malé, žlté, usporiadané do veľkých okolíkov. Plody sú podlhovasté, rebrovité, sivohnedé dvojnažky. V nich sú semená, ktoré si udržiavajú klíčivosť dva až tri roky.

Skorá koreňová zelenina: Reďkovka, paštrnák, petržlen

Návod na pestovanie

– Darí sa mu na ľahších hlinitých pôdach s dostatkom živín. Vyžaduje teplé a slnečné oblasti.

– Pestuje sa ako následná plodina, lebo zo skorého výsevu vybieha do kvetu a nevytvára konzumné časti.

– Môžeme ho vysievať priamo do voľnej pôdy od polovice mája až do konca júla. Vyklíči za 12 – 30 dní. Sejeme do riadkov vzdialených 0,30 m. Môžeme ho pestovať aj z predpestovaných priesad.

– Počas vegetácie udržiavame povrch pôdy kyprý a bez burín. Pri okopávaní asi tri týždne pred zberom k zdužinateným listovým bázam prihŕňame zeminu, aby sa vybielili.

– Fenikel zberáme koncom augusta, pri neskorom pestovaní až koncom novembra.

– Pred príchodom mrazov je možné celé rastliny preložiť do piesku v pivnici, čím sa o niečo predĺži konzumné obdobie.

– Pri zbere odrezávame korene a skracujeme stopky. Celé listy ponechávame len na najmladších, stredných bázach. Konzumné časti dosahujú hmotnosť okolo 150 gramov. Obdobie od výsevu po zber sa pohybuje od 80 do 130 dní, v závislosti od odrody a podmienok pestovania.

Odrody

U nás je registrovaná len jedna odroda pod názvom 'Moravský'. Vyšľachtili ju na Morave v roku 1946 a odvtedy sa pestuje. Je to stará osvedčená a v našich podmienkach spoľahlivá odroda. Spoločný katalóg Európskej únie odrôd zeleniny registruje viac ako sedemdesiat odrôd, ktoré sa teoreticky môžu objaviť aj v našich predajniach. Väčšinou ide o odrody holandského, talianskeho, francúzskeho a nemeckého pôvodu.

Liečivé účinky

Obsahuje éterické oleje, silice, ktoré dávajú tejto plodine typickú vôňu a chuť. Majú priaznivý vplyv na trávenie a nervový systém. Ďalej obsahuje vitamín C, E, betakarotén, vitamíny skupiny B, vápnik, železo, horčík a vlákninu. Už v stredoveku sa fenikel používal aj ako liečivá rastlina proti kašľu, obličkovým bolestiam a nechutenstvu vo forme vývaru.