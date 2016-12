Artičoka je atraktívna zelenina. Viete, ako ju pestovať?

Na Slovensku je možné pestovať artičoky nielen v nižšie položených oblastiach, ale aj vo vyšších polohách, avšak ich puky budú menšie. Zelenina, ktorú konzumujeme, je vlastne puk kvetu s okvetnými lístkami. Môžu sa vyskytovať v rôznych farebných variáciách. Existujú biele, zelené a fialové, ktoré zberáme od jari až do jesene.

Pestovanie a zber

V marci vysievame semená do pareniska, ktoré vyklíčia už za 8 až 12 dní. Predpestované priesady následne vysádzame do sponu 100 x 100 cm. Počas vegetácie rastliny zalievame, prihnojujeme a odburiňujeme. Puky režeme tesne pred rozkvitnutím, lebo potom zhorknú. Zberová sezóna je pomerne dlhá, lebo puky na rastline dozrievajú postupne. Kvalitná artičoka je pevná a pri stlačení jemne praskne. Jarné artičoky majú zelenú farbu, jesenné môžu byť aj tmavšie a mať listy zafarbené do bronzova.

Na jeseň odstrihneme kvety aj listy tesne nad zemou rovnako ako ruže. Artičoky sú citlivé na mráz, preto sa odporúča na zimu ich prikryť slamou, lístím, prípadne čečinou. Hľuzu s koreňmi môžeme na jeseň vykopať a nechať prezimovať v tmavej, chladnej, ale suchej miestnosti. V teplejších oblastiach artičoky ponecháme v záhrade ako okrasu, pričom ich ostriháme až na jar a vyrašia nám nové. Pestujú sa ako trvalky 5 – 10 rokov.

Vypestujete si aj ďalšiu zaujímavú zeleninu: Ako pestovať topinambury, aby vám neprerástli cez hlavu

Kuchynská príprava

Dnes je artičoka takmer každodenná súčasť francúzskej a talianskej kuchyne. Pripravuje sa jej srdiečko po odstránení vrchných lístkov a vydlabaní zárodkov okvetných lístkov. Táto skvelá zelenina sa dá používať a upravovať na mnoho spôsobov. Používa sa ako prílohy a súčasti pokrmov, ale aj ako hlavné jedlo. Artičoky sa dajú piecť, zapekať aj variť, používajú sa do šalátov aj cestovín. A excelentne chutia dusené.

3 x chutná artičoka

– plnená

2 artičoky, 2 kolieska paradajok, majonézová omáčka alebo majonézový šalát, 2 kornútky šunky, 2 pagáčiky z lístkového cesta, 2 vejáriky z uhoriek

Upečieme si pagáčiky z lístkového cesta. Artičoky vydlabeme, naplníme majonézovou omáčkou a položíme na kolieska paradajok. Priložíme pagáčiky z lístkového cesta a ozdobíme kornútkami zo šunky a vejárikmi z kyslej uhorky. Podávame ako slávnostné predjedlo.

– so syrom

4 artičoky, citrónová šťava, soľ, korenie, strúhaný syr, strúhanka, maslo

Artičoky oškrabeme, uvaríme, roztlačíme, osolíme, okoreníme podľa chuti a pridáme k nim trochu citrónovej šťavy. Vložíme ich do vymastenej nádoby, pričom striedame vrstvu artičokov s vrstvou syra. Takto pripravené artičoky posypeme syrom a strúhankou a uložíme na ne kúsky masla. Pečieme v teplej rúre 10 minút.

– zapekaná so šunkou

4 artičoky, 100 g šunky, 4 vajcia, 4 dl mlieka, 2 pol. lyžice citrónovej šťavy, 2 pol. lyžice hladkej múky, 100 g tvrdého syra, olej

Artičoky z konzervy necháme odkvapkať a uložíme ich do olejom potretej zapekacej misy a posypeme kockami šunky. V mlieku rozšľaháme vajcia, osolíme, primiešame múku a nastrúhaný syr a dobre premiešame. Artičoky zalejeme pripravenou zálievkou a zapečieme v rozohriatej rúre.

Tip redakcie

Pri kúpe artičok dbajte na to, aby boli lístky zomknuté tesne pri sebe a boli pevné. Po odrezaní a následnom zabalení do fólie vydržia v chlade až dva týždne.