Oslávte Halloween aj v záhrade: Od semienka po tekvicu

Veľké, ale aj menšie plody tekvíc teraz zaberajú popredné miesto v každej záhrade. Už doďaleka svietia jesennými farbami od bielozelenej, cez oranžovú až po tmavozelenú. Ešte viac vyniknú pri vchodových dverách s vyrezanými očami, nosom a zubatými ústami a so sviečkou namiesto dužiny a semienok. Väčšina z nich nájde uplatnenie v kuchyni, ale pripravuje sa z nich aj za studena lisovaný olej a využívajú sa i semená, ktoré sú nielen pochúťkou, ale tiež liekom pri problémoch s prostatou alebo s močovými cestami. Plody obsahujú draslík, betakarotény, vitamíny A, E, C a B. Majú nízky obsah tukov a cukrov, podporujú chudnutie a priaznivo pôsobia aj na pokožku a vlasy.

Od semienka po tekvicu

Pestovanie tekvíc je jednoduché. Semienka treba vysiať koncom apríla do črepníkov, do hĺbky 2 až 3 cm a umiestniť na parapetnú dosku. Predpestované rastliny sa na záhon vysádzajú až po „troch zamrznutých“. Začiatkom mája ich môžete vysiať aj priamo do voľnej pôdy tak, aby sa klíčne listy objavili na povrchu až po posledných májových mrazoch. Tekvice milujú teplé, slnečné polohy, chránené pred vetrom a priepustnú piesočnatú pôdu. Sú jednodomé, to znamená, že na jednej rastline rastú samčie aj samičie kvety a môžu sa navzájom opeliť. Viac plodov však budete mať vtedy, ak vo vzdialenosti asi 1 m od seba vysadíte minimálne dve sadenice.

Rastliny tekvíc rastú veľmi rýchlo a na rast potrebujú veľa živín, preto ich vysádzajte hneď v prvom roku po vyhnojení pôdy organickými hnojivami alebo po zelenom hnojení. Praktická je aj výsadba niekoľkých semienok priamo do kompostu z minulého roku, kde je dostatok živín. Jedna rastlina potrebuje 1,5 – 2 m2 pôdy. Predovšetkým mladé rastlinky po vysiatí a v čase najintenzívnejšieho rastu a kvitnutia potrebujú veľa vody. Počas dozrievania plodov ich už nezavlažujte.

Dobrý spoločníci pre tekvice

Podľa vzoru severoamerických Indiánov môžete tekvice vysiať na jeden záhon spolu s kukuricou a fazuľou aj do zmiešanej kultúry. Všetky tieto tri druhy si navzájom pomáhajú v zásobovaní rôznymi živinami. V susedstve tekvíc dobre rastie aj slnečnica, cibuľa a hrášok. Pre možnosť prenosu chorôb a škodcov je nevhodná kombinácia so zemiakmi, uhorkami a melónmi. Tekvica by nemala rásť na tom istom mieste dva roky po sebe.

Aj bez skúseností

Z jedného semienka o pár mesiacov vyrastie rastlina s dlhými výhonkami a veľkými listami, ktorá rýchlo zakryje niekoľko metrov štvorcových. Keď sa zo žiarivožltých kvetov začnú vyvíjať plody, môžete pozorovať, ako rýchlo dokážu rásť. Pri tekviciach príroda predvádza nielen rýchlosť rastu, ale aj rozmanitosť tvarov. Preto, ak nemáte veľa skúseností s pestovaním zeleniny, určite si v záhradke zasaďte niekoľko tekvíc, úspech v podobe väčších či menších plodov máte zaručený. Okrem žalúdka nimi určite potešíte aj deti. Vrch plodu odrežete, lyžicou vydlabte dužinu so semienkami, urobte pár ťahov ostrým nožom a z tekvice je raz-dva svetlonos!

Rozoznáte ich?

Tekvice sa rozdeľujú na letné a zimné druhy podľa toho, v akom štádiu zrelosti sa zberajú ich plody. Letné tekvice (Cucurbita pepo) sa zberajú mladé, ešte nedozreté a ihneď sa spracovávajú. Patria k nim cukety, patizóny, tekvica špagetová, bezšupkové štajerské olejnaté tekvice a okrasné tekvičky, ktoré sú nejedlé pre vysoký obsah horkých látok.

Zimné tekvice (Cucurbita maxima), medzi ktoré patrí aj ‘Hokkaido’, sa zberajú v plnej zrelosti vždy aj s časťou stopky, ktorá zabraňuje napadnutiu plodov plesňami. Sú dlhšie skladovateľné, niektoré druhy v suchej a chladnej miestnosti vydržia až do februára. V žiadnom prípade ich však neskladujete spolu so zemiakmi. Tekvice od nich preberajú vlhkosť, rýchlo plesnivejú a pleseň z tekvíc sa môže spätne preniesť na zemiaky.