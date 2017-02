Horké je dobré: Pestujte čakanku

Čakanka

Je najznámejšia horká zelenina. Je veľmi obľúbená vo Francúzsku, Taliansku alebo Belgicku, u nás je stále popoluškou medzi zeleninami.

Konzumné časti čakanky obsahujú glykozidickú horčinu intybin, ktorá reguluje činnosť trávenia a ovplyvňuje činnosť pečene i cievnej sústavy.

Sú dva druhy čakanky – čakanka šalátová (Cichorium intybus var. sativus) a endívia (Cichorium endivia). Existujú štyri typy hlávkovej čakanky, medzi ktoré sa zaraďujú v súčasnosti pestované odrody.

Hlávková

Hlávková čakanka sa vysieva od polovice apríla do polovice júla. Vysádza sa od polovice mája do začiatku augusta. Aby sa zabránilo vybiehaniu do kvetu, treba počas celého obdobia predpestovania priesad zabezpečiť teplotu minimálne 20 °C a skoré kultúry neotužovať.

Príčinou vybiehania môže byť aj vysoká teplota a nedostatok vlahy. Optimálne vyfarbenie hlávok červenolistovej čakanky dosiahneme vtedy, keď je nočná teplota o 8 – 10 oC nižšia ako denná.

Na rýchlenie pukov

Dopestovanie je náročnejšie v tom, že v priebehu vegetácie treba najskôr na záhone predpestovať korene, ktoré sa následne uskladnia v chladnej pivnici. Pri skladovaní postačí teplota tesne nad nulou. Pri 5 ºC už čakanka spoľahlivo pučí.

Na rýchlenie je optimálna vzdušná vlhkosť približne 95 %. Obdobie rýchlenia závisí od teploty. Pri 5 ºC sa puk vyvíja dva mesiace, pri 18 až 22 ºC iba tri týždne. Teplotu však netreba zbytočne zvyšovať, aby puky nezhorkli.

Taktiež prístup svetla pri rýchlení zvyšuje horkosť. Doma možno puky rýchliť v čiernom fóliovom vreci, debničke vystlanej fóliou, dokonca i v obyčajnom vedre. Na dno nalejte približne 10 cm vody, korene naukladajte vedľa seba a prikryte ich zeminou, pieskom, prípadne rašelinou. Priestor nad hlavami koreňov nechajte voľný na prerastanie pukov.

Čakanku možno rýchliť aj v skleníku s koreňmi zapustenými do záhona. Porast treba zatemniť.