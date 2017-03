Ktorú zeleninu môžete nechať v zime na hriadke?

Pred príchodom zimy však treba tieto záhony dôkladne skontrolovať a odstrániť zožltnuté a choré rastliny. Porast treba taktiež starostlivo odburiniť, plytko prekypriť a okolo rastlín nasypať tenkú vrstvu záhradného kompostu. Chúlostivejšie druhy môžete prikryť čečinou, slamou alebo suchým zdravím lístím.

Chren

Na jeho mladých a krehkých zdužinatených koreňoch si pochutí asi každý. Ak vám však niekedy náhodou nechutí, mohlo sa stať, že bol pripravený z viacročných tvrdých koreňov. Preto ho zberajte vtedy, keď ho potrebujete, najlepšie pomocou rýľovacích vidiel. V tomto období ho z pôdy vyberajte len vtedy, ak nie je úplne zamrznutá. Ostatné ponechané korene prihrňte ďalšou zeminou, aby lepšie prezimovali.

Špargľa

Na jednom mieste ju môžete pestovať aj desať rokov, pričom vydrží i dlhšie. Vysádza sa skoro na jar z predpestovaných priesad a s jej zberom môžete rátať až v treťom roku. Výhonky špargle zberajte vyrezávaním skôr, ako prerastú cez pôdu. Po ukončení zberu nechajte výhonky voľne rásť. Každý rok pred príchodom mrazov nezabudnite nadzemné časti odrezať a hriadky prihrnúť zeminou.

Štiav

Jedlou časťou sú vyvinuté listové ružice, ktoré sa odrezávajú pod spodnými listami alebo sa zberajú jednotlivé listy bez stopiek. Listy či ružice môžete zberať od jari do jesene. Keď sa objavia kvetné stonky, odstráňte ich. Podporíte tak tvorbu nových kvalitných listov a predĺžite si tak zber. Pred zimou odrežte dospelé listy a ku koreňom prihrňte zeminu. Na jednom mieste môže pobudnúť tri až šesť rokov.

Pažítka

Ak ešte nie je pôda zamrznutá, môžete ju vybrať z pôdy, presadiť do črepníka a umiestniť do kuchyne. Takto budete mať čerstvú vňať k dispozícii aj počas zimy. Ak ste si ju dopestovali v tomto roku, na tento účel je ešte pomerne slabá. Kým trs zosilnie, chráňte ju na stanovišti pred vymrznutím nakopcovaním zeminy alebo prikryte lístím, či čečinou. Na jednom stanovišti zvyčajne vydrží päť až osem rokov.

Pestujte si bylinky v pohodlí domova:

Obľúbené bylinky aj v zime? Prezradíme, ako na to (1. časť)

Obľúbené bylinky aj v zime? Prezradíme, ako na to (2. časť)

Obľúbené bylinky aj v zime? Prezradíme, ako na to (3. časť)

Topinambur

Hoci obyčajne rastie v prírode, v záhrade sa pestuje najmä pre hľuzy. Niekto ho však môže pestovať len na potešenie z kvetov, ktoré sú vhodné aj na rezanie do vázy. Hľuzy majú šťavnatú sladkastú chuť a vhodné sú na konzumáciu v surovom, ale aj varenom stave. Môžete ich zberať už v lete a pokračovať až do mrazov, kým to pôda dovolí.

Petržlen a čierny koreň

Sú zástupcovia dvojročnej koreňovej zeleniny. Ak ste tieto korene nestihli počas sezóny skonzumovať, pokojne ich nechajte na záhone. Stačí, ak z porastu odstránite len choré a žlté listy. Cez zimu tak budete mať k dispozícii korene a z petržlenu aj vňať. Skoro na jar, keď petržlen vytvorí nové listy, získate zdroj jarných vitamínov, až kým nevyrastie nový z jarnej sejby.

Kel ružičkový a kučeravý

Obe mrazuvzdorné rastliny môžu v prvom roku ostať na stanovišti. Hlavný čas zberu oboch druhov je od novembra, keď podľa aktuálnej potreby olamujte časti používané na konzumáciu. Chutnejšie sú po prvých mrazoch. Navyše sú zdrojom čerstvej zeleniny až do apríla.

Pór

Je to univerzálna zelenina, ktorá sa dá zberať počas celého roka podľa potreby. Čo nevyužijete, ponechajte v pôde. Vhodné je, ak rastliny pred príchodom zimy a skoro na jar prihrniete zeminou. Prednosťou póru je, že je k dispozícii v zime aj skoro na jar.

Cibuľa

Ak ste koncom augusta alebo v septembri vysiali cibuľu, alebo vysadili štupľovku, už určite vyklíčila. Mladý porast dobre prezimuje, samozrejme, ak nie sú silné holomrazy. Na jar zasa pokračuje v raste, čím poskytne skorú úrodu mladej cibuľky zelenačky.

Cesnak

Cesnak, ktorý ste vysadili v jeseni, do príchodu mrazov už stačil zakoreniť a čiastočne sa mu vyvinuli aj prvé listy. V takomto stave je schopný prečkať zimné obdobie a na jar opätovne obnoví rast.