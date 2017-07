Kvaka je takmer zabudnutá: Dáte jej znova šancu?

Kvaka

Je to dvojročná rastlina. V prvom roku vytvára buľvu s ružicou listov. V druhom roku vyrastá 1 – 1,5 m vysoká stonka so žltým strapcovitým súkvetím. Buľvy, ktoré sú jedlou časťou, sú biele, žlté alebo fialové.

Pestovanie

Darí sa jej vo vlhších oblastiach. V suchých polohách vytvára nekvalitnú drevnatú a špongiovitú buľvu. Nevyhovuje jej však ani zamokrenie. Vyžaduje dobre prepracovanú pôdu s dostatkom živín. Je náročná na draslík a znáša aj priame hnojenie maštaľným hnojom.

Na jar do pôdy aplikujeme asi 30 g superfosfátu, 40 g draselnej soli a 30 g síranu amónneho na štvorcový meter. Môžeme použiť aj kombinované hnojivo.

Pestujeme ju z priamej sejby alebo z predpestovaných priesad. Pri priamej sejbe volíme vzdialenosť riadkov 20 až 40 cm a vysievame do hĺbky 1,5 cm. Siať môžeme od marca až do konca augusta. Pri letných termínoch je však potrebná výdatná závlaha. Ak ju chceme pestovať z priesad, semená sejeme na výsevný záhon od marca až do mája. Predpestovanie trvá päť až sedem týždňov. Priesady sadíme do voľnej pôdy v spone 40 x 50 cm.

Zber

Buľvy zberáme na jeseň postupne, keď dosiahnu veľkosť päť až sedem centimetrov.