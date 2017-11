Kyslá kapusta pre vaše zdravie! Nakladajte aj do zaváracích pohárov

Na nakladanú kapustu je vhodné vybrať pevné hlávky, ktoré nie sú veľmi žilnaté. Dajte si záležať, aby boli zdravé a nepoškodené. Ideálne vyberať kapustu z jesennej úrody.

Kapustovú hlávku treba doma zbaviť hlúbu, ktorý sa vyhadzuje. Potom ju na jemno nastrúhať.

Ak nemáte doma miesto na súdok, môžete kapustu naložiť rovno do zaváracích pohárov. Strúhanú kapustu nasypte do väčšej nádoby. Pridajte soľ - asi 20 alebo 30 g na 1 kg kapusty (podľa toho, či preferujete menej alebo viac slanú chuť). Nasypte rascu, celým čiernym korením a nechajte aspoň 4-5 hodín postáť, aby kapusta pustila dostatok šťavy. Ak by sa zdalo, že je šťavy málo, tak môžete priliať trocha prevarenej vody.

Keď už má šťavu, tak ju môžete natlačiť do zaváracích pohárov. Dajte si záležať, aby bol v každom pohári dostatok šťavy. Potom sklíčka zatvorte a poukladajte na vyššiu tácku či plech na pečenie a uložte do tepla. Ideálne do blízkosti vykurovacieho zariadenia. Za asi 3 týždne by mali viečka pekne priľnúť. Je dobré jeden pohár otvoriť a kapustu skontrolovať. Ak je všetko v poriadku a vy máte chutnú nakladanú kapustu, tak môžete poháre uložiť do chladnejších priestorov a tešiť sa na konzumáciu tejto vitamínovej bomby.

Vynikajúca pre črevá a imunitu

Kapusta má veľké množstvo vlákniny, vďaka ktorej pomáha predchádzať zápche, pomáha pri pocite plnosti, podporuje trávenie a priechodnosť čriev. Výborne telo prečisťuje. Obsahuje vitamíny C,E,B,K, železo, fosfor, draslík, horčík a iné. Má tiež množstvo prospešných látok, ktoré posilňujú organizmus a jeho celkovú imunitu. Dokonca pozitívne vplýva na zdravie pokožky a vlasov.