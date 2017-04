Najsladšia cibuľa je pukanská

Pestovatelia sa snažili vždy vyberať a rozmnožovať tú najzdravšiu, najkrajšiu a chuťovo najpríjemnejšiu cibuľu. Celý proces výberu tejto stále žiadanej cibule prebieha aj v súčasnosti. Dokonca si za ňu v minulosti Pukančania vyslúžili pomenovanie Cibulári. Jej výborné chuťové vlastnosti sú ovplyvnené spôsobom pestovania, ale aj špecifickými pôdnymi a klimatickými podmienkami. Pukanská cibuľa je voňavá, šťavnatá, sladkastá a neštípe. Má pretiahnuto vajcovitá, pevná a kompaktná.

Ako sa pestuje?

Cibuľa sa pestuje zo sadzačky alebo zo semena. Možno ju vysievať do skleníka, fóliovníka alebo do voľnej pôdy, keď je v nej ešte dostatok zimnej vlahy.

- Semeno nechajte naklíčiť, a to tak, že ho zabalené do handričky ponorte do vlažnej vody. Najlepšie, ak to urobíte večer a necháte ho zabalené až do rána, aby dobre napučalo.

- Semienka potom vyberte z vody, dajte do čistej misky a uložte na teplé miesto chránené pred priamym slnečným svetlom, až kým sa neobjavia biele základy klíčkov. Potrvá to asi týždeň, kedy bude osivo vhodné na sejbu.

- Aj pôda si vyžaduje určitú prípravu. Musí byť kvalitne prekyprená a zjemnená. Na pripravenú hriadku môžete zapracovať vyzretý maštaľný hnoj, ale len v tenkej vrstve. Potom už len stačí do riadkov vysiať semienka.

- Ideálny termín na sejbu je marec. Sejte ich husto do riadkov, pričom šírku medzi riadkami zvoľte podľa šírky náradia na kyprenie.

- Po sejbe semienka dobre zasypte asi centimetrovou vrstvou jemnej pôdy a dobre zavlažte. Zavlažovanie výsevu, ako aj pravidelné odburiňovanie je veľmi dôležité.

- Cibuľa je vhodná na presádzanie, keď už majú rastlinky tri pravé listy. Deň pred presádzaním mladé rastlinky dobre zalejte, aby sa pri vyberaní z pôdy nepoškodili. Rastlinky pri vyberaní držte za listy tesne nad povrchom pôdy. Nevhodné sú jedince, ktoré už majú vytvorené cibuľky a hrubé listy.

- Pri sadení majte priesady s rovnými listami zabalené vždy vo vlhkej handre. Skôr ako priesadu zasadíte, ukazovákom pravej ruky urobte jamku a spolu s ním ju do nej vložte. Následne palcom nahrňte pôdu k rastlinke tak, aby po ňom ostala malá jamka, v ktorej by mala po poliati zostať stáť voda. Takýmto spôsobom ich vysádzajte na vzdialenosť 10 až 12 cm v riadku.

- Prvé tri dni po vysadení sú listy poľahnuté a treba každý deň celú plochu zavlažiť. Na štvrtý deň sa listy vzpriamia a zazelenajú. Počas týždňa pôdu dva- až trikrát skyprite a polejte. O dvanásť týždňov môžete zberať úrodu.