Nestihli ste vysadiť jahody v auguste? Zachránia vás frigo sadenice

Hoci sú takzvané frigo sadenice jahôd už na prvý pohľad celkom odlišné od klasických, pekne olistených, ktoré zvyčajne získate oddelením od zdravých materských rastlín, vyznačujú sa dobre vyvinutým srdiečkom a v porovnaní s nadzemnom časťou skutočne veľmi mohutným koreňovým systémom.

Dôvodom absencie listov je to, že z pôdy sa vyberajú až na prelome jesene a zimy. Do času výsadby sa uskladňujú v chladiarni. Dostupné sú voľnokorenné ako aj v zakoreňovačoch predpestované sadenice.

Samozrejme, sadiť sa môžu i na jeseň, no oveľa zaujímavejšie je to, že aj po vysadení neskoro na jar, napríklad v máji, rastliny bez problémov zakorenia a úrody sa dočkáte ešte v aktuálnej sezóne. Napriek tomu je dobré, prvej úrody sa vzdať a všetky kvety odstrániť. Tento, možno nie veľmi populárny krok sa vám už v ďalšom roku vráti v podobe pekných silných rastlín a ešte bohatšej úrody, ako by ste čakali.

Saďte tak, ako ste zvyknutí

Vysádzania frigo sadeníc sa obávať nemusíte. Pôdu treba pripraviť klasickým spôsobom, teda riadne spracovať, odburiniť, prípadne natiahnuť netkanú textíliu. Jednoducho tak, ako ste zvyknutí. Jediné, čo by ste nemali podceniť, sú dostatočne veľké výsadbové jamky, do ktorých treba pred vložením sadeníc naliať dostatočné množstvo vody tak, aby trocha zostala stáť na dne.

Koreňový systém treba upraviť skrátením na asi 10 cm a v jamke mierne rozprestrieť, čo má priaznivý vplyv na zakoreňovanie.

Pri zasýpaní dbajte na správne umiestnenie srdiečka (koreňového kŕčika) a sadenice ešte raz dobre zalejte.

Po vysadení sadenice kontrolujte. Ak pôda okolo nich uľahne a kŕčik s koreňmi sa odhalí, zeminu prisypte, naopak, v prípade potreby veľmi „utopené“ rastlinky povytiahnite. Ďalšia starostlivosť je rovnaká, ako o klasické jahodové sadenice.

