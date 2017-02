Ružičkový kel vám dodá vitamíny

V minulosti bola táto zelenina spolu s kapustou jeden z mála čerstvých zdrojov vitamínu C počas zimy. Okrem vitamínu B1 a C obsahuje aj kyselinu listovú.

Varením a pečením sa však vitamíny aj s kyselinou listovou strácajú a uvoľňujú sa glukosinuláty s nepríjemnou arómou.

Je výrazne odolný proti mrazu, znesie aj teploty – 17 °C. Vegetačné obdobie je podľa odrody okolo 170 – 240 dní.

Osivo sa vysieva v apríli do pareniska alebo na záhon, od júna do júla sa priesady vysádzajú do sponu 50 × 70 cm. Rastlinám koncom augusta treba zaštipnúť terminálny puk, čím sa podporí rast ružičiek.

do plôšky

‘Lunet F1’ je stredne skorá odroda ružičkového kelu vysokého vzrastu. Rastlina je pevná, s nadpriemerným nasadzovaním pomerne veľkých tmavozelených ružičiek. Vegetačné obdobie od sejby po zber je 210 dní.

‘Rosella F1’ je poloskorá, stredne vysoká odroda so silno olistenými rastlinami a mohutnou vrcholovou ružicou. Ružičky sú veľmi pevné, na reze žlté, s dlhším a silnejším vnútorným hlúbom. Vegetačné obdobie od sejby po zber je 187 dní, pričom prvýkrát ich možno zberať už v októbri.