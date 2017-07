Prebierka kôstkovín: Kedy a ako robiť prebierku?

Kedy a ako robiť prebierku

V prípade kôstkovín je technika prebierky podobná ako pri jadrovinách, na jej realizáciu však nie sú potrebné nožnice. Vzdialenosť ponechaných plodov je závislá od ovocného druhu, pričom platí jednoduchá zásada, že čím väčšie plody má daný ovocný druh, tým ďalej od seba ich nechávame.

Prebierka jadrovín: Koľko plodov ponechať?

V prípade broskýň je to na šírku dlane, v prípade marhúľ zvyčajne postačuje vzdialenosť 10 cm. Aj tu však treba brať do úvahy špecifiká jednotlivých odrôd a účel, na aký ovocie pestujeme. Napríklad ak pestujeme veľkoplodé odrody marhúľ určené na predaj vo forme stolového ovocia, treba urobiť silnejšiu prebierku. V opačnom prípade plody nedorastú do potrebnej veľkosti, čím stratia z atraktivity a ceny. Naopak pri pestovaní na konzervovanie alebo iné spracovanie sa vykonáva jemnejšia prebierka.

Jedna prebierka nestačí

Väčšina záhradkárov ukončením júnovej prebierky plodov považuje tento problém za vybavený a na rok ho vypustia z hlavy. Ide o omyl, na ktorý treba čo najskôr zabudnúť. V júni vykonaná prebierka je „iba“ základná. Po nej ešte nasleduje v priebehu roka opravná a takzvaná kvalitatívna.

Opravnou prebierkou, ako už naznačuje jej názov, vylepšujeme prebierku základnú. Vykonáva sa 1 – 2 mesiace po základnej, keď už plody podrástli a pestovateľ jasnejšie vidí, kde ich nechal nadbytočne veľa a ich počet treba ešte viac zredukovať. Medzičasom, samozrejme, dochádza k rôznym napadnutiam chorobami a škodcami, rovnako môže dôjsť k mechanickému poškodeniu plodov – pri opravnej prebierke sa odstraňujú prednostne. S týmto faktom veľa pestovateľov ráta už pri základnej prebierke a zámerne ponechá na stromoch viac plodov, ktoré zredukuje na optimum v tomto druhom stupni. Metóda to nie je zlá, treba však dbať na to, aby pri základnej júnovej prebierke nezostalo plodov také množstvo, ktoré môže mať vplyv na zakladanie kvetných pukov. Odporúčame ponechať si pri júnovej prebierke „rezervu“ 10 – 15 % plodov, ktoré sa následne odstránia v druhom stupni. Akúkoľvek „rezervu“ však treba vylúčiť v prípade odrôd s geneticky podmienenou striedavou rodivosťou.

Kvalitatívna prebierka je posledná fáza. Vykonáva sa prakticky počas celého obdobia dozrievania a spočíva v čo najskoršom odstraňovaní nevyhovujúcich plodov s cieľom dosiahnuť optimálne vyrovnané plody, s percentom prvej a výberovej triedy blížiacim sa k číslu 100. Ide o pomerne nenáročnú činnosť, keď popri letnej prechádzke v ovocnej záhrade pestovateľ odstraňuje poškodené a slabo vyvinuté plody.