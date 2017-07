Sadíme zemiaky na neskorý zber

Neskoré odrody zemiakov vysádzame po zbere zelenín s krátkym vegetačným obdobím, ktoré poslúžili ako predplodina a zanechávajú pôdu v dobrom stave. Sú to najmä hlávkový šalát a skoré odrody hrachu, kalerábu či kelu.

V Listine registrovaných odrôd nájdeme stredne neskoré odrody, ako sú 'Désirée', 'Raja', 'Marena', 'Markies' a 'Jelly', vhodné na pestovanie v záhradkách. Hľuzy sú polopevné, polomúčnaté, s jemnou až hrubšou štruktúrou, prevažne varného typu B, vhodné ako príloha jedál.

Kedy vysádzame?

Stredne neskoré odrody vysádzame v júni až júli do ľahšej až stredne ťažkej, hlinito-piesočnatej, dobre prekyprenej pôdy s dostatkom humusu. Ak sme do pôdy na jeseň nezapracovali maštaľný hnoj alebo vyzretý kompost, urobíme tak pred výsadbou. Na tom istom stanovišti zemiaky pestujeme až po štyroch rokoch. Pri opakovanom pestovaní zemiakov viac rokov po sebe hrozí totiž nebezpečenstvo uchovávania zárodkov plesňových a bakteriálnych chorôb v pôde. Zemiaky vyžadujú slnečné chránené stanovištia.

Správna výsadba

Ako sadivo použijeme zdravé, starostlivo vybrané a ošetrené hľuzy. Na desať štvorcových metrov ich budeme potrebovať 2,5 až 3 kg. Do motykou vyhĺbených brázd ich vysádzame do sponu 25 až 30 x 60 až 75 cm a do hĺbky 8 až 10 cm. Potom brázdy z oboch strán prihrnieme tak, aby sme na povrchu vytvorili nízky kopček pôdy. S okopávaním začneme až po vzídení vňate, aby sme nepoškodili zakoreňujúce sa a vzchádzajúce klíčky. Okopávanie opakujeme v 7- až 10-dňových intervaloch. Keď vňať dosiahne výšku asi 10 cm, zemiaky prvýkrát nakopcujeme a zopakujeme to pri výške 20 cm. Naposledy ich vysoko prihrnieme pri výške vňate 35 cm; po založení poplazov sa už nahŕňanie neodporúča, lebo sa znižuje počet hľúz pod trsom.

Čo obsahujú hľuzy zemiakov?

Hľuzy obsahujú škrob, rozpustné cukry, bielkoviny a vodu, vitamíny C, B 1 , B 2 , B 6 , B 12 , K, E a PP, minerálne látky horčík, železo, zinok, meď, mangán, fosfor, nikel, vápnik a draslík. Sú bohaté na vlákninu a majú vysoký obsah esenciálnych aminokyselín. Sú tiež jeden z najbohatších zdrojov antioxidantov.

