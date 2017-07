Sejba až do konca júna: Stále je čas, zásobiť sa chutnými fazuľovými strúčikmi

Odrody fazule tyčovej určené na zber suchých semien majú struky s pergamenovou vrstvou, ktorá uľahčuje lúskanie. Vyznačujú sa veľkou variabilitou čo do veľkosti, tvaru i farby. Vegetácia tyčovej fazule trvá v porovnaní s kríčkovitou o niečo dlhšie, ale do rodivosti vstupuje neskôr. Výhodou je, že struky dozrievajú postupne a pri pravidelnom zbere budete mať úrodu priebežne až do jesene.

Fazuľa kríčkovitá vstupuje do vegetácie rýchlejšie, rodí však kratšie. Hoci menej trpí chorobami i škodcami, nevýhodou je, že struky dozrievajú prevažne naraz, preto si postupný zber zabezpečíte len postupným vysievaním.

Pomoc symbiotických baktérií

Nároky na pestovanie majú všetky druhy a variety fazule takmer rovnaké. Ako bôbovité rastliny dokážu pomocou hrčkotvorných baktérií symbioticky žijúcich v hľuzkách na ich koreňoch viazať vzdušný dusík a využiť ho na svoju výživu. Vďaka tomu im stačí len štartovacia dávka dusíkatého hnojiva. Môžete ich pestovať v tretej, prípadne vo štvrtej trati. Fazuľa je navyše veľmi dobrá predplodina. Pôdu zanecháva kyprú a pretože sa uložený dusík, ktorý nespotrebuje po odumretí rastliny uvoľní späť do pôdy, je k dispozícii pre neskôr pestované plodiny.

Milovníčka tepla

Pozor treba dávať na veľmi skoré vysievanie, lebo základom úspešného pestovania je dobre vyhriata a prekyprená pôda. V chladnej semená počas klíčenia zahnívajú. Podľa pestovateľskej oblasti preto sejte najskôr začiatkom mája. Hoci na fazuľu tyčovú je už pomerne pokročilé obdobie, chutné strúčiky fazule kríčkovitej si ešte stihnete dopriať aj v tejto sezóne.

Správna sejba fazule

Sejte do hniezd po 3 až 4 semená v spone 30 x 40 cm do hĺbky 4 až 7 cm. Zavlažovaniu sa nevyhnete. Dôležité je hlavne v čase klíčenia a kvitnutia, rovnako i v suchom lete zvyšuje úrodu.