Udržiavajte stĺpovitý tvar jablone rezom

Prinesie vám chutné ovocie a zaberie skutočne len veľmi málo miesta. Na priestor je až taká nenáročná, že si ju môžete dopriať aj na terase, či dokonca na balkóne! Nemusíte mať záhradu a môžete oberať vlastnú úrodu jabĺk. Navyše sú tieto jablone často predávané priamo v črepníkoch alebo pevných baloch, takže ich môžete vysádzať hoci aj v tomto období. Jedna vec je však veľmi dôležitá. Ak si chcete stĺpovitú jabloň pestovať na balkóne či na terase, mali by ste kupovať stromy, ktoré sú určené na pestovanie v nádobách. V ich prípade je totiž ušľachtilá odroda navrúbľovaná na kmienku, ktorý tvorí slabo rastúci podpník. Naopak, do záhrady vysádzajte stĺpovitú jabloň na silno rastúcom podpníku, aby ste zabezpečili stabilitu stromu. Po niekoľkých rokoch totiž narastie do výšky, takže zo stĺpovitých jabloní môžete vytvoriť v záhrade veľmi peknú a efektnú ovocnú stenu.

Závideniahodná štíhla línia

Akokoľvek vysoko stĺpovité jablone narastú, ich šírka sa výrazne nezmení a stále budú štíhle, takmer ako v čase, keď ste ich kupovali. Dosiahnuť môžu dokonca až štvormetrovú výšku, a to pri šírke asi 30 centimetrovej! Je to preto, že celú korunu tvorí vzpriamene rastúci stredník, z ktorého priamo vyrastajú krátke konáriky rodivého obrastu. Tie kvitnú a prinášajú úrodu. Z toho vyplýva, že potreba rezu je skutočne minimálna a takýto strom je mimoriadne vhodný aj pre začiatočníkov, ktorí sa obávajú náročnej údržby či pravidelného rezu. Toto však platí v prípade, že pestujete takzvané baleríny, ktoré ste kúpili v overenom záhradníctve. Po období najvyššej rodivosti, čo môže byť desať až dvanásť rokov od vysadenia, môžete jabloň zmladiť spätným rezom.

Ako rezať balerínu

Udržiavací rez

- Na vrchole stromu odstráňte konkurenčný výhonok, ktorý rastie popri vrchole stredníka.

- Celkom odstráňte aj výhonky, ktoré rastú mimo stĺpovitý tvar jablone. Odrežte ich celkom pri kmeni.

Zmladzovací rez

- Stredník skráťte asi o polovicu jeho dĺžky.

- Bočné konáriky rodivého obrastu zrežte až po mladšie rozkonárenie.

- V lete začnú na stredníku v miestach rezov vyrastať nové výhonky. Najsilnejšie z nich nechajte a ostatné odstráňte.

Dobrá rada

Ak po čase zistíte, že ste nekúpili skutočnú balerínu, ale len štíhlo rastúcu odrodu, musíte stĺpovitý tvar stromu udržiavať pravidelným rezom. Vždy v lete skráťte všetky bočné výhonky na dĺžku asi 15 centimetrov.