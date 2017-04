Skorá koreňová zelenina: Reďkovka, paštrnák, petržlen

Len čo pôda v marci až apríli obschne, začneme so sejbou reďkovky do riadkovAutor: Shutterstock

Reďkovka

Je skvelý doplnok raňajších chlebíčkov. Keďže nie je náročná, zaraďujeme ju medzi typicky jarné zeleniny. Z dôvodu krátkeho vegetačného obdobia ju môžeme pestovať pomerne dlhý čas a zásobiť sa tak prírodnými vitamínmi. Konzumujeme buľvičku, ktorá je najčastejšie guľatá alebo podlhovastá, či dlhá ako mrkva. Cenná je hlavne v surovom stave, lebo priaznivo pôsobí na trávenie. Na jar ju pestujeme ako predplodinu pred hlavnými druhmi zeleniny. Môže sa pestovať aj ako medziplodina, ktorá využíva priestor medzi pomaly rastúcimi druhmi. Neznáša priame hnojenie maštaľným hnojom, ale dobre reaguje na rozložený kompost. Len čo pôda v marci až apríli obschne, začneme so sejbou do riadkov vzdialených 15 – 20 cm a do hĺbky 1 cm. Po vytvorení klíčnych listov porast jednotíme na 3 – 4 cm. Počas vegetácie pravidelne kypríme a zalievame. Buľvičky zberáme postupne prebierkou.

Skorá koreňová zelenina: Čierny koreň a mrkva

Paštrnák

Je na povrchu žltkastý, s bielou dužinou. Má príjemnú sladkastú chuť i arómu. Osivo sejeme do voľnej pôdy začiatkom marca do hĺbky 2 cm, do riadkov vzdialených 30 – 40 cm. V riadku porast jednotíme na vzdialenosť 10 – 15 cm. Vzchádza o 2 až 3 týždne. Ošetrovanie spočíva v odburiňovaní, okopávaní a polievaní. Obdobie od sejby po zber sa pohybuje od 140 do 200 dní. Keďže je mrazuvzdorný, môžeme ho zberať postupne a nechať na záhone až do jari. Pri zbere korene opatrne vyrýľujeme, aby sa nepolámali. Paštrnáku sa veľmi dobre darí, ak ho pestujeme po hlúbovinách.

Petržlen koreňový

Je cenný predovšetkým v surovom stave. Pestujeme ho v druhej trati aj v chladnejších stredných polohách, v dobrej štruktúrnej pôde. Skoré odrody vysievame na dobre pripravený záhon skoro na jar, aby sa pri vzchádzaní využili jarné dažde. Ak je sucho, pôdu zavlažíme. Sejbu do hĺbky 1 – 3 cm by sme mali zvládnuť do konca júna, do riadkov vzdialených 30 – 40 cm. Po vzídení porast pretrháme na vzdialenosť 8 – 12 cm. Počas vegetácie treba porast zavlažovať. Na podporu rastu a vývinu je dôležitá vlaha po vzídení. Najviac vody vyžaduje v júli až auguste. Neskoré odrody na skladovanie zberáme do začiatku novembra. Petržlen môže prezimovať aj vonku, čo nás zásobí vňaťou i počas zimy.

Tip

V súčasnosti sú na trhu osivá koreňovej zeleniny zapustené vo výsevných pásikoch v presnej vzdialenosti od seba. Pásik sa v pôde rozpustí, čím si ušetríme námahu s odhadovaním presného sponu.