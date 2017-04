Štepenie viniča, zvýši odolnosť rastliny

Ak sa rozhodnete získať vlastný sadivový materiál, v prvom rade je dôležité dopestovať alebo zabezpečiť si jednoročné, dostatočne dlhé a hlavne rovné, dobre vyzreté výhonky amerického podpníkového viniča. V podmienkach záhradky často dorastajú do dĺžky až 6 m. Odrežte ich, odstráňte úponky, bočné zálistkové výhonky a slabé koncové časti. Následne narežte na časti dlhé 45 cm tak, aby pod spodným púčikom ostala 1,5 cm dlhá časť internódia a horná časť by sa mala končiť 1,5 cm pod púčikom nasledujúceho odrezka, čiže vrúbľa. Vhodné sú odrezky s väčším podielom dreva a s úzkym stržňom, s priemerom väčším ako 6 mm. Vrúble ušľachtilej odrody sú tiež jednoročné výhonky. Priemer vrúbľa by mal zodpovedať priemeru podpníka. Aj tu odstráňte všetky prebytočné drevnaté časti, ako sú napríklad úponky. Na ručné štepenie zrežte vrúble približne 2 cm pod púčikom a pre lepšiu manipuláciu 4 cm nad ním. Odoberajú sa v decembri až januári, ale ak ste to nestihli, môžete na to ešte využiť chladné marcové dni. Podstatné je, aby lístie z kra opadlo a určitý čas na drevo pôsobil mráz. Vtedy je zaručené, že púčiky nepučia a intenzívne neprúdi šťava v cievnych zväzkoch.

Technika štepenia

Skôr ako začnete, priložte k sebe obe časti a primerajte ich. Priemerom by si mali zodpovedať. Rez veďte tak, aby ste dodržali dĺžku internódia i po naštepení, ale aj striedanie púčikov. Použite spôsob anglickej kopulácie s protijazýčkom. Štepárskym nožom urobte mierne šikmý rez na podpníku aj na vrúbli pod púčikom. Rezná plocha by mala byť 1,5-krát dlhšia ako priečny prierez odrezka. Rany majú smerovať proti sebe a po spojení vytvoriť jeden súvislý celok. Následne na oboch ďalším rezom spravte jazýček. Kopulačné plochy s jazýčkami do seba zasuňte tak, aby vrúbeľ pevne držal na podpníku. Potom môžete odrezať prečnievajúcu časť nad púčikom vrúbľa.

Režeme černice, aby mali kvalitné plody

Parafínovanie

Hotové štepy pred uložením do stratifikačnej debny na zlomok sekundy namočte do parafínu, ktorý je vyrobený na tento účel. Môže sa použiť i včelí vosk, ktorý ho čiastočne nahradí. Štepy namáčajte v hornej časti do dĺžky 10 – 15 cm. Dôležité je dodržať návod, lebo aplikačná teplota jednotlivých parafínov sa pohybuje od 70 do 90 °C. Tento úkon slúži na podporu tvorby kalusu – závalového pletiva.

Uloženie do debien a stratifikovanie

Pripravený materiál uložte do debien z drevených latiek s medzerami. Škáry medzi latkami vyplňte perforovanou polyetylénovou fóliou. Pripravte si hustú kašu z dezinfikovaných drevených pilín a navrstvite ju do hrúbky 3 – 4 cm. Následne striedavo prekladajte so štepmi v horizontálnej polohe husto vedľa seba. Vrcholy štepov majú byť v jednej rovine, pomôžte si zarovnávacou doštičkou. Keď naplníte poslednú vrstvu pilín, debničku uzatvorte a postavte na dno. Vrchná strana je otvorená. Debny uskladnite v chladnom priestore až do stratifikácie. Samotná stratifikácia prebieha v miestnosti s možnosťou udržať počiatočnú teplotu na úrovni 26 °C. Teplotu po 3 až 4 dňoch znížte na 20 °C. Pilinovú vrstvu udržujte stále vlhkú rosením. Stratifikácia trvá približne 2 až 3 týždne, vtedy narastú výhonky s tromi či štyrmi listami. Aby ste zabránili rastu etiolovaných výhonkov, pravidelne prstami narúšajte pilinovú vrstvu. Zvýšenú produkciu chlorofylu podporíte znížením teploty a osvetľovaním. Štepy vyškôlkujte začiatkom mája, vyhnete sa jarným mrazom.

Výhody štepenia ušľachtilého viniča na americký podpník spočívajú:

– v odolnosti amerických podpníkov proti koreňovej forme fyloxéry viničovej,

– v tvorbe bohatého koreňového systému,

– vo zvýšení odolnosti proti fyziologickým poruchám,

– v odolnosti podzemnej časti proti zimným mrazom.