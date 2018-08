Tipy, ako mať čerstvú petržlenovú vňať plnú vitamínu C aj v zime

Kučeravý petržlen pestovaný na vňať patrí medzi naozaj odolné rastliny. Pri miernej zime vydrží na hriadke pekne zelený a vy ho tak môžete zberať nepretržite.

Ak hrozia silnejšie mrazy, radšej ho, ale, prikryte opadaným lístím, slamou alebo aspoň netkanou textíliou. Ochranu však nepotrebuje ani tak kvôli vymrznutiu, ako preto, že v zamrznutom stave sa pri zbere veľmi ľahko poškodí a nebude použiteľný.

Ako ho správne zberať?

Vňať kučeravého petržlenu chutí najlepšie, keď prejde mrazmi. Zber však musí byť opatrný, lebo listy sú krehké.

Vyzbrojte sa košíkom alebo plastovou nádobou a ostrým nožom. Režte len vrcholky stopiek so zdravými listami, je to preto, aby ste aj na jar mali čo zberať. Vňať opatrne odrežte a vložte do pripravenej nádoby.

Vňať z nádoby aj zo zvyškov

Učite ste už počuli, že si na jeseň môžete do črepníka presadiť koreň petržlenu a v zime tak zberať čerstvú vňať priamo z okenného parapetu. Existuje však aj oveľa jednoduchšie a rýchlejšie riešenie.

Petržlenová vňať je dobrým typom na rýchlenie v byte. Získate ju tak, že pri čistení koreňového petržlenu napríklad do vynikajúceho mäsového vývaru odrežete asi 2 cm hrubý vrchol, odkiaľ vyrastajú listy a postavíte ho do misky s vodou. Už o niekoľko dní budete môcť zberať chutnú vňať.

Náš tip: Rovnako môžete získať čerstvé listy zeleru, cvikly či jemné cíbiky cibule.

Petržlen pre zdravie

Vňať petržlenu obsahuje minerálne látky v ľudskom organizme slúžiace ako stavebné zložky, alebo ako súčasť enzýmových systémov. Dokázaný je aj obsah nadpriemerného množstva draslíka, vápnika, železa, horčíka a zinku.

Petržlenová vňať je bohatá na vitamín A, karotény, vitamín C a éterické silice, ktoré majú pozitívny vplyv na trávenie a na nervovú sústavu.

Vedeli ste, že...

... pomenovanie Petroselinum znamená kameň alebo skalu? Slovo petro je v gréčtine skala a toto pomenovanie dostal preto, že ho našli rásť na skalnatej strane kopcov.

Navyše ho Gréci vôbec nepoužívali ako prísadu do jedál. Petržlen bol v Grécku podľa legendy symbolom smrti a zabudnutia, mal svoje miesto pri pohreboch a na zdobenie hrobov. Podľa legendy vyrástol na mieste, kam vystrekla krv gréckeho hrdinu, keď sa do neho zahryzli hady.

...Rimania si prežúvaním petžlenu prečisťovali dych, po konzumácii alkoholu?