Toto všetko ešte môžete zasiať!

Reď kovka

Osivo sejte od polovice augusta do konca septembra. Vhodné je prikryť výsevy bielou netkanou textíliou. Základ chutných buľvičiek je rovnomerná vlhkosť pôdy. Zberať úrodu môžete až do neskorej jesene. Mladé rastliny odolajú teplotám do - 3 °C, staršie až do - 6 °C.

Vhodné odrody: poloskorá tmavočervená ‘Tercia’, skorá až poloskorá ‘Kvinta’ na sejbu od 15. augusta, veľmi skorá ‘Primara F1’, skorá ‘Sexta’

Špenát siaty

Vysoké teploty a dlhý deň spôsobujú vybiehanie rastlín do kvetu, preto je neskoré leto a jeseň ideálny čas na jeho pestovanie. Osivo sejte v polovici augusta. Vhodné je využiť záhon v tieni alebo aspoň sčasti zatienený a udržiavať ho rovnomerne vlhký. Osivo môžete namočiť do vody a nechať 24 hodín v chladničke. Takto rýchlejšie vyklíči. Po vysiatí však nesmie preschnúť.

Vhodné odrody: neskorá ‘Emilia F1’, ‘Misano F1’, ‘Fuji F1’ odolná proti plesni špenátovej, ‘Winter Reisen’ aj na prezimovanie

Cibu ľ a na zber v ň ate

Osivo sejte od polovice júla do polovice septembra priamo na záhon. Dobre prezimuje. Dá sa pestovať celoročne.

Vhodná odroda: dvojročná až trváca mrazuvzdorná ‘Gerda’

Okrúhlica

Pestuje sa len z priamej sejby v júni až auguste. Vhodná je aj ako následná plodina alebo medziplodina. Zber je možný od októbra do novembra. Okrúhlica odolá mrazu do - 8 °C.

Vhodné odrody: ‘Albina’, ‘Primera F1’