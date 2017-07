Uhorky nakladačky z júlovej sejby: Zvoľte si vhodný spôsob pestovania (2.časť)

Spôsoby pestovania:

V riadkoch na záhone

Semená vysievame do dobre pripravenej pôdy, do hĺbky 2 až 5 cm, v riadku na vzdialenosť 15 až 20 cm. Riadky medzi sebou by však mali byť od seba vzdialené 80 až 120 cm, pričom na štvorcovom metri by malo byť sedem až osem rastlín.

Na sieti

Uhorky nakladačky môžeme pestovať aj takzvaným „vertiko“ spôsobom. Pri ňom, po vzídení rastlín, pozdĺž riadkov osadíme oporné stĺpiky, na ktoré natiahneme sieť. Jej šírka by mala mať 1,4 m a dĺžka podľa potreby, najčastejšie 5 až 10 m. Na sieť sa rastlinky uhoriek prichytávajú úponkami. Výhodou tohto spôsobu pestovania je lepší prístup svetla a vzduchu k plodom aj listom, čím zabezpečíme lepšiu ochranu pred hubovými chorobami. Aj zber plodov je jednoduchší a plody sú čistejšie.

Na vyvýšenom záhone

Ďalší spôsob je pestovanie na vyvýšených záhonoch. Pred vysievaním sa z pôdy vytvoria hrobčeky so šírkou 1 m, ktoré majú výšku 10 až 15 cm. Pozdĺž nich vytvoríme jarček, ktorý je široký 20 až 30 cm, ktorý bude slúžiť na zavlažovanie uhoriek. Hrobčeky po vzídení rastlín môžeme nastlať netkanou textíliou, ktorá zabráni rastu burín a ochráni uhorky pred škodcami.