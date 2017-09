Už vás zlákali? Batáty sú čoraz populárnejšie

Povojník batátový u nás známy ako batát či sladký zemiak pochádza zo Strednej Ameriky. Nie je náročný na pestovanie a konzumuje sa jeho hľuza – batát. Údajne sa sladké zemiaky dostali do Európy ešte skôr ako klasické zemiaky. Ako sme už spomínali botanicky nie sú klasické a sladké zemiaky príbuzné. Klasické zemiaky patria do čeľade Ľuľkovitých a batáty do čeľade Pupencovitých. Z toho vyplýva, že klasické zemiaky sú skôr príbuzné s rajčinami či dokonca s čili.

Pestovanie

Obľubuje teplé počasie, preto je u nás vhodné vysádzať ho až v polovici mája. Vyhovujú mu dobre priepustné a výživné pôdy. Majú radi svetlé miesta, ktoré sú chránené pred vetrom. Rastlinka rastie pomerne rýchlo a má tendenciu rozrastať sa. Hľuzy, ktoré môžu mať svetložltú, oranžovú, červenkastú či fialovú farbu. Farba závisí od konkrétnej odrody. Zberáme ich začiatkom jesene až do prvých mrazov. Batáty počas rastu potešia aj krásnymi dekoratívnymi listami.

Všestranná pochúťka

V Japonsku či v krajinách Južnej Ameriky sú bežnou surovinou, ktorá sa využíva takmer každý deň. Na Slovensku ich popularita posledné roky stúpa. Využitie je podobné ako u klasických zemiakov. Sú vynikajúcou prílohou, ale vyniknú tiež pri príprave sladkých dezertov či pudingov a pokojne zastúpia aj hlavné jedlo. Pre ich zdraviu prospešné účinky je dobré zaradiť ich do jedálnička.

Prospešné pre zdravie

V prvom rade treba vyzdvihnúť veľké množstvo betakaroténu, ktorý obsahujú. Taktiež sú bohaté na vitamíny a minerály. Nájdete v nich vitamín A, C, E, železo, kyselinu listovú, draslík, vápnik, zinok, fosfor, horčík, vlákninu či iné. Obsahujú aj vitamíny skupiny B, vďaka ktorým dodávajú energiu. Vďaka draslíku znižujú krvný tlak a pozitívne vplývajú na srdcovo-cievny systém. Obsah vlákniny priaznivo pôsobí na črevá a pomáha pri zápche. V nich obsiahnuté antioxidanty posilňujú imunitu. Na konzumáciu sú vhodné aj pre diabetikov, keďže majú nižší glykemický index.