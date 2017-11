Viete správne uskladniť úrodu?

Čo by ste mali dodržať

Je jedno, či máte ovocie, alebo zeleninu, všetko je to živý organizmus, ktorý dýcha. Samozrejme, proces dýchania je oveľa zložitejší. Nám však stačí vedieť, že práve dýchanie má za následok postupné skracovanie trvanlivosti, ktoré sa všetci snažíme spomaliť. Existujú veľkokapacitné sklady s riadenou atmosférou, kde sa upravuje pomer dusíka, kyslíka, oxidu uhličitého i vzdušná vlhkosť, ale poradiť si doma je trošku náročnejšie. Plodiny by mali ísť do skladu čisté a suché. Cibuľová zelenina by mala byť zasa dobre predsušená. Veľmi dôležitá zásada, na ktorú treba vždy pamätať, je, že s plodinami po uskladnení treba čo najmenej manipulovať a priestor dostatočne vetrať.

Miestnosť vhodná na skladovanie

Priestory na uloženie ovocia a zeleniny by mali mať vysokú vzdušnú vlhkosť, no nesmú byť osídlené plesňami. Ak máte pivnicu v paneláku, pokúste sa o čo najkratšie obdobie skladovania, lebo tu sú najmenej vhodné podmienky. Suterény sú tam suché, s obmedzenou možnosťou pravidelného vetrania. Lepšie sú na tom priestory pod rodinnými domami, kde sa dá zabezpečiť vybudovanie vetracieho komína alebo vetrať otvoreným oknom s tieniacou okenicou. Asi sa medzi vami nájdu aj takí, čo sa ešte len chystajú na vybudovanie komory. V tom prípade vezmite do ruky knihu a naštudujte si celý technologický postup výstavby exteriérových pivníc. Medzi osvedčené patria pivnice zapustené do pôdy, s dobrou izoláciou, vetracími komínmi, s ochrannou sieťou a hlavne pevným stropom. V menšej pivnici by mal postačiť vetrací otvor vyrezaný do dverí.

Ako naukladať plodiny

V priestore komory rozmiestnite po obvode stien primerane vysoké drevené police, aby ste dočiahli na celú plochu bez väčšieho naťahovania sa. Ak patríte medzi šikovnejších záhradkárov, vyrobte si stojany s pevnými či výsuvnými policami. Pri vlastnoručnej výrobe dbajte na to, aby jednotlivé police boli nad sebou 30 až 40 cm. Dosky, z ktorých ich zhotovíte, musia byť približne 10 cm široké a nie husto vedľa seba. Je to všetko na ľahšie a lepšie prúdenie vzduchu medzi uloženým ovocím a zeleninou.

Čo s čím uskladniť

Plody s rôznym stupňom zrelosti alebo plody odlišného druhu, či dokonca odrody majú rozličné nároky na prostredie v sklade. Preto ak ich dáte do jednej miestnosti a bezprostrednej blízkosti, časom nastanú neželané kvalitatívne zmeny. Je to hlavne pre odlišné požiadavky na teplotu. Niektoré plodiny dokonca negatívne vplývajú na ostatné druhy svojou arómou, ako napríklad cibuľa, prípadne sa k sebe nehodia vôbec a pri dlhodobom skladovaní si navzájom zhoršujú kvalitu do takej miery, že sa stanú nepoužiteľnými. Ďalšie pravidlo je, že do spoločných priestorov nesmú byť umiestnené skoré a neskoré odrody, teda dozreté s nedozretými pre odlišnú intenzitu dýchania. Tiež si treba zapamätať, že citrusové ovocie nepatrí k jablkám a hruškám. Ďalšie nevhodné kombinácie nájdete v tabuľke.