Vrcholí zber cukrových zemiakov

Slnečnicu hľuznatú (Helianthus tuberosus) poznáme skôr pod názvom cukrový zemiak, alebo topinambur. Získava si stále väčšiu obľubu ako chutná a zdravá zelenina. Je to rastlina z čeľade astrovitých a je veľmi blízka príbuzná bežne pestovanej slnečnici. Jej stonka dorastá do výšky 1 až 2,5 m, pričom listy a kvety sú menšie ako má slnečnica. Konzumnou časťou sú hľuzy, rastúce pod povrchom pôdy. Ich tvar je nepravidelný, podlhovastý s početnými hrbolčekmi. Hľuzy môžu byť sfarbené do biela, žlta, ružova alebo červena.

Nároky na pestovanie

Slnečnica hľuznatá nemá veľké nároky na pôdu a prostredie. Najlepšie jej vyhovujú ľahšie pôdy bohaté na humus. Na tom istom mieste sa môže pestovať viac rokov, pri prihnojovaní prináša pomerne vysoké úrody. Na jednom štvorcovom metri môžete dopestovať 4 až 7 kg chutných hľúz.

Zber a skladovanie

Hľuzy sa vyberajú z pôdy vykopávaním rýľovacími vidlami práve teraz na jeseň, rovnako ako zemiaky. Sú odolné proti silným mrazom, preto časť môžete ponechať na záhone a vykopávať ich aj počas zimy.

Majú pomerne tenkú šupku a počas skladovania vädnú a vysychajú, takže je lepšie ich zberať postupne podľa potreby. V prípade skladovania treba hľuzám zabezpečiť teploty v rozpätí 0 až 2 °C.

Tip Záhradkára: Aby vám neprerástol cez hlavu

Nevýhodou je, že je to invázna rastlina, ktorá veľmi ľahko prerastá do okolia. Miesto pestovania je preto vhodné ohraničiť zábranou z plastu, dreva či betónovej skruže zakopanou do pôdy.

Vedeli ste, že...

... v hľuzách topinamburu sa nachádzajú dôležité biologicky aktívne látky ako inulín, pektínová vláknina, organické kyseliny, aminokyseliny?

... nájde sa v ňom aj železo, vápnik, kremík, zinok, horčík, draslík, fosfor, mikroelementy, či vitamín C a vitamíny zo skupiny B?

... hľuzy sú vďaka obsahu inulínu veľmi vhodnou zeleninou pre diabetikov a ľudí s nadváhou?

... topinambur pomáha znížiť hladinu zlého cholesterolu v organizme, reguluje krvný tlak a tráviaci systém, zároveň chráni pečeň a obličky?

... ochranné látky pomáhajú ľudskému organizmu zbaviť sa rôznych jedov, ťažkých kovov a toxínov organického pôvodu?

... primeraná denná dávka sú tri stredne veľké hľuzy?