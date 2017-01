Vypestuje si priesady z vlastného skleníka

Pri pestovaní priesad v podmienkach skleníka je dôležitá aj intenzita svetla prenikajúca cez sklo do vnútorného priestoruAutor: profimedia.sk

Pred vysievaním si treba zabezpečiť kvalitné a osvedčené osivo, najvhodnejšie morené. Zabránime tak mnohým ochoreniam. V súčasnosti sa na predpestovanie najviac používajú minizakoreňovače, ktoré uľahčujú vysievanie, ale aj následné vysádzanie priesad na záhony. Pred použitím ich treba vydezinfikovať, najlepšie horúcou vodou. Zeminu, ktorú použijeme, dezinfikujeme preparením. Prácu nám uľahčia špeciálne substráty. Semená vysievame po jednom do každého minizakoreňovača. Jemne ich zasypeme zeminou a opatrne zavlažíme vlažnou vodou. Počas vzchádzania dbáme o primeranú teplotu vetraním alebo tienením skleníka.

Kedy začať vysievať

V skleníku je vhodné dopestovať si priesady hlúbovej zeleniny, napríklad skorého karfiolu, skorej kapusty, kelu, kalerábu a karfiolu. Z listovej zeleniny hlávkový šalát, z plodovej zeleninovú papriku.

Karfiol môžeme do skleníka vysievať už od 25. januára a pokračovať môžeme až do 28. februára. Zdravú priesadu so šiestimi až siedmimi pravými listami na záhon vysádzame od 10. apríla.

Kel hlávkový a kapustu hlávkovú je vhodné vysievať od 20. januára do 15. februára. Priesady, ktoré majú zachované klíčne listy výraznej zelenej farby, vysádzame von od 7. apríla.

Kaleráb vysievame do skleníka od 1. do 25. februára. Dobre vyvinutá priesada má byť nízka, s tromi až štyrmi pravými listami, silným koreňovým balom a zachovanými klíčnymi listami. Na záhon ju vysádzame od 7. apríla.

Šalát vysievame od 1. do 28. februára. Priesada má byť nízka, so 4 až 5 pravými, dobre vyvinutými listami rozloženými do šírky. Vnútorné listy majú byť bublinaté, s náznakom tvorby hlávky.

Skoré hlúbové zeleniny a hlávkový šalát vyžadujú pri pestovaní priesad teplotu 16 až 18 °C.

Papriku vysievame do skleníka od 1. do 15. marca. Pri vysádzaní na trvalé stanovište okolo 18. mája majú byť priesady dobre vyvinuté, pevné, s prvými kvetnými pukmi. Paprika vyžaduje na svoj zdravý vývin teplotu 22 až 25 °C.

Nezabúdame na svetlo a teplo

Pri pestovaní priesad v podmienkach skleníka je dôležitá aj intenzita svetla prenikajúca cez sklo do vnútorného priestoru. Ak je nižšia, treba teplotu v skleníku znížiť, aby sa nevyťahovali. Nočná teplota má byť nižšia, aby nedochádzalo k strate látok potrebných na rast. Veľmi dôležité je ošetrenie priesad najmä proti hubovým chorobám, padaniu klíčiacich rastlín???, odporúčanými ochrannými prostriedkami. Primeraná závlaha je pri predpestovaní tiež veľmi dôležitá. Pôda má byť vlhká, ale nie premokrená. Pred vysádzaním nesmieme zabudnúť na otužovanie priesad vetraním, ktorého čas postupne predlžujeme.

Dobrá priesada

Kvalitná priesada má silnú, ale pružnú stonku, dobre vyvinuté korene, je husto olistená, pravé listy majú dobre vyvinuté listové čepele. Klíčne listy sú na stonke čo najnižšie.