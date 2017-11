Zabudnutá dula: Prečo sa vytráca z našich záhrad?

Dôvod sú vyššie nároky na stanovište, lebo len v dostatočne teplej klíme plody celkom dozrejú a môžu sa tak konzumovať priamo, podobne ako jablká či hrušky. V našich pestovateľských podmienkach dula do konzumnej zrelosti v čerstvom stave zväčša nedozrieva. Výnimka môžu byť najjužnejšie oblasti Slovenska. Napriek tomu však po zvolení vhodného spôsobu spracovania môžete z plodov odstrániť trpkú chuť, naplno si vychutnať typickú citrónovú vôňu a doplniť vitamíny. Ich obsah sa ani tepelnou úpravou významne nezníži. Stačí si nájsť čas na prípravu džemu, lekváru, sirupu či želé.

Vyberte si tú pravú

Pestovať môžete dulu podlhovastú jablkovitú (Cydonia oblonga subsp. maliformis) alebo hruškovitú (C. oblonga subsp. pyriformis). Rozdiel je, ako už názov napovedá, v tvare plodov. Vyskytuje sa aj forma s pyramidálnym rastom (C. oblonga f. pyramidalis), s panašovanými listami (C. oblonga f. marmorata) alebo s rebrovito-hruškovitými plodmi (C. oblonga f. lusitanica).

Ideálne stanovište

Na zdravý rast a dostatočnú rodivosť vyžaduje dula výživné, ľahšie až stredne ťažké – piesočnatohlinité a primerane vlhké pôdy. Ideálne je chránené slnečné stanovište s prevzdušnenou zeminou s pH 6 – 7. Vyhnite sa pestovaniu na ťažkých, suchých a vápenatých pôdach. Už pri štvorpercentnom obsahu vápnika sa na rastline prejavia chlorózy spôsobené nedostatkom železa, ktorého príjem jeho vyšší obsah obmedzuje. Na nepriaznivom stanovišti môžu plody obsahovať viac takzvaných kamenných buniek, ktoré spôsobia ich tvrdosť. Na pestovanie dule je ideálna nadmorská výška 250 m.

Menej náročný pestovateľský tvar

Ak sa rozhodnete pestovať dulu, zvoľte pestovateľský tvar voľne rastúci zákrpok na vegetatívne množenom dulovom podpníku. Hoci môžete stromček tvarovať aj ako vejárovitú korunu, či pestovať bez zásahu ako stromček s viacerými kmeňmi – na báze aj okolo kmeňa často vyrastajú výmladky, zákrpok sa lepšie ošetruje a spoľahlivejšie rodí.

Ďalšia starostlivosť

Dula patrí medzi plytko zakoreňujúce dreviny, preto sa odporúča vrstva nástielky kompostu alebo opadaného lístia ako ochrana pred mrazom. Po zime poškodená nadzemná časť dokáže narozdiel od koreňov rýchlo zregenerovať.

Široké uplatnenie

Dula má významné uplatnenie nielen ako ovocný strom s chutnými plodmi, ale aj v ovocnom škôlkárstve, kde sa využíva ako vegetatívny podpníky pre hrušky – dula MA, dula MC, dula BA 29. Vďaka svojmu atraktívnemu vzhľadu vynikne aj v okrasných výsadbách. Menší strom zaujme nielen žltými plodmi, ale aj dekoratívnymi a voňavými kvetmi.

Bez chorôb a škodcov

Dula je odolná proti väčšine chorôb a škodcov, nevyžaduje chemickú ochranu. Dokonca ani vtáci neprejavujú o jej plody záujem. Na pôdach s vysokým obsahom vápnika sa môžete stretnúť s už spomínanou chlorózou, čo sa prejaví žltnutím listov na koncoch mladých výhonkov. Jej vzniku predídete aplikáciou hnojív s vyšším obsahom železa v chelátovej väzbe. V menej vyhovujúcich pestovateľských podmienkach sa výnimočne objavuje monilióza, múčnatka alebo červivosť plodov spôsobená obaľovačom jablčným. V takom prípade sa ochrana vykonáva rovnako, ako pri jabloniach alebo hruškách.