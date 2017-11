Zabudnutá okrúhlica: Odkiaľ sa tu vzala?

Okrúhlica je príbuzná reďkovke i kapuste, čo znamená, že patrí do čeľade kapustovitých. Rovnakú úrodu poskytne v horských oblastiach na ťažších pôdach, ako i v záhrade s piesočnatou pôdou. Vysievať ju môžete takmer celý rok, pretože vo svojom sortimente zahŕňa nielen jarné a letné odrody na priamu konzumáciu, ale aj odrody jesenné i zimné s možnosťou dlhodobejšieho skladovania v piesku. V kuchyni ju ocení každý labužník, obľubujúci šťavnatú zeleninu.

5 plus pre okrúhlicu

znáša chladnejšie podmienky vyšších polôh

plne nahrádza reďkovku

dobre sa skladuje počas zimy

má protirakovinové účinky

zber už po 8. - 10. týždňoch od vysiatia

Odkiaľ sa tu vzala

Okrúhlica bola podobne, ako niektoré iné plodiny vo svojej domovine (Čína, Predná Ázia i Stredozemie) burina. Poznali a pestovali ju už starí Rimania či antickí Gréci. Využívali ju nielen v kuchyni, ale aj ako krmivo pre zvieratá. Dnes patrí k veľmi obľúbenej zelenine vo väčšine európskych štátov, u nás však akoby upadla do zabudnutia. Je to škoda, pretože vedci zistili, že v porovnaní s príbuznou reďkvou obsahuje síce menej vody, ale je o to bohatšia na cukry, vitamíny a minerálne látky. Celkovo má vysokú nutričnú hodnotu a má aj protirakovinové účinky.

Čo jej vyhovuje

Kvalitné buľvy dopestujete už za osem až desať týždňov od vysiatia. Skoré jarné odrody môžete vysievať už v polovici marca, na zimné uskladnenie ju treba vysiať od júna do augusta. Čo by ste mali určite dodržať je následnosť plodín v osevnom postupe, čiže nedávajte ju na stanovište, kde ste pestovali reďkovku, karfiol, kapustu a ďalšie plodiny z čeľade kapustovitých. Na hriadkach môže nasledovať napríklad po hrachu, strukovej fazuli či skorých zemiakoch. Pôda by mala byť jemná, prepracovaná, bez kameňov. Nie je problém ani piesočnatý typ pôdy s dostatkom živín po hnojení maštaľným hnojom. Rastlinám treba dopriať pravidelnú zálievku a okopávku. Semenáčiky by mali byť v riadkoch, vzdialených asi 40 cm. V riadku ich vyjednoťte na vzdialenosť približne 15 cm.

Zber

Buľvy zberajte keď sú mladé, pretože majú sklon k drevnateniu. Vytrhávajte každú druhú rastlinku v rade. Tie, čo zosatnú nechajte dorásť do veľkosti golfový loptičiek – sú vhodné na varenie. Neskoré odrody narastú väčšie a môžete ich zberať až do prvých mrazov. Následne ich pred skladovaním očistite, ponechajte im iba drobné srdiečko listov a založte ich do piesku alebo jemnej zeminy. Zberať môžete aj lístky okrúhlice.

Chutné odrody

Buľvy okrúhlice majú rôzne tvary – od guľovitých, guľovito sploštených až po hruškovité či vretenovité. Aj farba šupky môže byť rôzna. Podľa odrody môže byť biela (‘Tokyo Cross F1’ alebo ‘Albina’) alebo s fialovým nádychom (‘Primera F1’).

Ako pripraviť okrúhlicu

Okrúhlive veľké asi ako golfové loptičky sú chutné zasurova v šalátoch, no dajú sa aj variť. Na rozdiel od jarných odôd, jesenné treba pred tepelnou úpravou ošúpať. Potom buľvy umyte v studenej vode, nakrájajte na väčšie kocky a dajte variť na 30 až 40 minút, kým okrúhlica nezmäkne. Prípadne si ju môžete len predvariť asi 10 minút a potom scedenú pridať k mäsu do nádoby a zapiecť.