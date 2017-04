Zelenina na krásu aj úžitok: Okrasné listom (3.časť)

Okrasné listom

Šaláty majú na úžitkovo-okrasnom záhone nezastupiteľné miesto. Listové šaláty, ktoré vyzerajú ako okrasné rastliny, sa vyznačujú rôznou farbou, tvarom aj štruktúrou listu. Na záhone vynikne kombinácia dubolistých odrôd 'Dubagold' žltozelenej a 'Dubared' červenej farby. Odroda 'Roden' je pekne tvarovaný, silno kučeravý listový šalát s tmavočerveným listom. Pekné sú aj kučeravé odrody žltozelená 'Zlatava' a červená 'Karminova'.

Zaujímavým tvarom hlávky sa vyznačuje nezvyčajný zelenožltý rímsky šalát 'Gelbus'. Labužníci tvrdia že patrí k chuťovo najlepším.

Občas sa stane, že na záhone vznikne voľné miesto po odkvitnutých letničkách. Do takto vzniknutého priestoru môžete vysiať šalát na rezanie mladých listov. Pri tomto spôsobe pestovania nenechajte rastlinu vytvoriť typickú hlávku, ale zberajte mladé listy.

Ázijské listové zeleniny sú u nás stále novinka. Ich listy sa dajú použiť v čerstvom stave do letných zeleninových šalátov. Ich výhodou je rýchly rast a krátke vegetačné obdobie. Mibuna a mizuna sú dve sestry tvoriace mohutné rastliny s viacerými rastovými vrcholmi. Ich listy sú cenené hlavne pre vysoký obsah vitamínu C, draslíka a vápnika. Listová horčica 'Red Giant' zapôsobí v záhone výrazným červeným vyfarbením, jej pikantná chuť je v šaláte nezameniteľná. Najchutnejšie sú mladé krehké listy. Našim chuťovým bunkám najvzdialenejšia je japonská jedlá chryzantéma 'Majko'. Do šalátov sa dajú použiť nielen jej mladé listy bohaté na minerály a vitamíny, ale i kvety.

Čínska kapusta na rozdiel od tej pekinskej netvorí hlávky, ale iba ružicu jedlých a rôzne tvarovaných listov. Uplatní sa na prázdnych miestach v záhone, lebo sa vysieva od polovice júla a pestuje sa do jesene.

Kučeravá kapusta sa svojou chladnou a majestátnou krásou stane dominantou medzi kvitnúcimi letničkami. Opäť sa nemusíte uspokojiť iba so zelenou farbou, v obchodoch je možné kúpiť zmes červených a zelených odrôd. Semienka sú farebne rozlíšené, ich farba zodpovedá farbe rastliny, ktorá z neho vyrastie.

