Zelenina na krásu aj úžitok: Rýchlorastúca zeleň (1.časť)

Rýchlorastúca zeleň

Cukety svojím mohutným, ale kompaktným vzrastom a výraznými listami zapadnú do každého letničkového a trvalkového záhona. Keď použijete žltú odrodu 'Goldline F1' alebo bieloplodú 'Betka F1', získate zaujímavý kontrast farebných plodov a tmavozelených listov. Rovnaký efekt vytvoria i guľaté cukety a farebné patizóny. Dve až tri rastliny bohato stačia pre potreby štvorčlennej rodiny.

Plazivé tekvice sa vďaka bujnému rastu a veľkým listom uplatnia tam, kde potrebujete rýchlo zakryť nevzhľadné zákutie. Pokryjú pôdu a na jeseň prinesú bohatú úrodu plodov. Keď si vyberiete veľkoplodú odrodu 'Gigante', získate guľaté oranžové plody výborné na vyrezávanie. Ich dužina je jedlá a dá sa piecť, kandizovať alebo upraviť na rôzne prívarky. Odrody 'Vegetable Spaghetti', 'Hokkaido' alebo typ butternut tiež poskytnú plody vhodné na kuchynské spracovanie.

Drobnoplodé tekvičky s trochou pomoci zakryjú i nevzhľadný múrik alebo plot. 'Anjelské krídla' ' alebo 'Galaxy of Stars' sa hodia i na pergoly, ktoré rýchlo obrastú a zatienia pred prudkým letným slnkom. Odroda 'Tŕňová koruna' pripomína tvarom plodov patizóny, je jedlá a mladé plody môžete konzumovať. Rovnako je to aj s odrodou 'Kačenky', v USA sú tieto plody so zahnutým krčkom rovnako populárne ako cukety. Ich mladé plody sú veľmi chutné.

Niektoré odrody drobných okrasných tekvičiek – dvojfarebné hruštičky alebo malé vajíčka – majú v sebe gény pôvodných amerických druhov. Najmä Cucurbita texana, vďaka čomu má vysoký obsah horčín – cucurbitaceinov a na konzumáciu sa nehodí.

K plotu alebo pergole sa výborne hodí stará zelenina Inkov – ačokča. Bujne rastúca tropická liana sa ochotne prichytí svojimi úponkami na akúkoľvek konštrukciu. Krásne dlaňovito laločnaté listy zakrývajú plody tvoriace sa v ich úžľabí. Zelený plod dorastá do veľkosti 5 až 7 cm a nesie biele, postupne černejúce semená. Mladé plody sú najkrehkejšie a dajú sa konzumovať celé, staršie musíte zbaviť semien.