Žltá, biela či dokonca fialová! Zláka vás v novej sezóne pestovanie neobvyklej mrkvy?

Ak sa rozhodnete pre akúkoľvek farbu mrky, pamätajte si, že mrkva je jedna z mála zelenín, ktorá je výživnejšia varená ako surová.

Oranžová klasika

Obsahuje množstvo betakaroténu, vďaka ktorému má krásnu oranžovú farbu. Je výborným antioxidantom a ochrancom imunitného systému. Obsahuje tiež draslík, vápnik či selén. Práve selén je dôležitý pre správne fungovanie srdca a krvného obehu. Platí o nej aj pravda, ktorú nám od mala vtĺkali do hláv, že mrkva je výborná pre zrak. Okrem toho je tiež ľahko stráviteľná, preto sa s obľubou radí do jedálneho lístka batoliat. Už pri konzumácii jednej mrkvy si zabezpečíte dennú dávku vitamínu A. Oranžová mrkva sa do sveta rozšírila z Holandska.

Fialová mrkva

Fialovú farbu má vďaka silným antioxidantom – antokyánom. Chuť je sladšia a jemne korenistá. Výborne sa hodí ako príloha k mäsu. Práve fialová farba bola vraj pôvodnou farbou pre mrkvu.

Červená mrkva

Farbu má vďaka farbivu lykopén, ktoré je prítomné aj v rajčinách.

Biela mrkva

Chuť je sladšia a jemnejšia ako u oranžovej mrkvy. Obsahuje množstvo vlákniny, ktorá je výborná pre trávenie.

Žltá mrkva

Obľubujú ju najmä v Číne a Japonsku. Má výrazne sladkú chuť. Obsahuje nižšie množstvo betakaroténu ako bežná oranžová mrkva. Obsahuje minerály ako draslík, fosfor, vápnik, želežo a iné.

Ak chcete pestovať mrkvu rôznych farieb, zaobstarajte si správne osivu. Ponúka sa aj zmiešaná zmes semienok mrkvy rôznej farby.

