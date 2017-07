Žlté maliny sú trendy: Ako ich pestovať (2.časť)

Ako ich pestovať

Vďaka odolnosti a nenáročnosti sa im darí aj v podhorských a horských lokalitách, kde sa priemerná ročná teplota pohybuje nad 6 °C, čiže aj v severnejších okresoch. Uprednostňujú stanovište s dostatkom svetla, kyprú pôdu dobre zásobenú humusom a vlahou. Keďže maliny korenia plytko, aby ste sa vyhli poškodeniu koreňov pri okopávaní, odporúča sa v boji proti burine použiť nástielku z pokosenej trávy alebo lístia. Pôda pod ňou bude kyprá aj bez okopávania a lepšie si udrží vlahu. Ako nástielku môžete na jar nasypať aj vrstvu kompostu, ktorý zároveň dodá rastlinám potrebné živiny.

Najväčší rozdiel je v reze. Kým z raz rodiacich malín sa odstraňujú dvojročné výhonky, ktoré priniesli úrodu, pri remontantných malinách po ukončení zberu, ešte pred príchodom zimy, treba zrezať tesne nad povrchom pôdy všetky výhonky. V nasledujúcom roku od mája do júla vyrastú nové letorasty, na ktorých sa vytvoria kvety. Po odkvitnutí, čo býva obyčajne koncom júla, sa začnú tvoriť plody. V závislosti od odrody dozrievajú od polovice augusta až do konca októbra. Obdobie zberu trvá päťdesiatpäť a viac dní.

Výhody remontatných malín oproti raz rodiacim:

- Ich výhonky sú pevné a majú vzpriamený rast, preto ich netreba pestovať pri oporných konštrukciách. Postačí im ľahká opora, ktorá ich v prípade nepriaznivého počasia ochráni pred poľahnutím.

- Nenapáda ich škodca malinár plstnatý, ktorý spôsobuje červivosť plodov len na skôr kvitnúcich odrodách.

- Sú tiež menej citlivé na odumieranie výhonkov a koreňov.

- Ich pestovaním si predĺžite sezónu voňavých a chutných plodov až do neskorej jesene.

- S úspechom ich môžete pestovať aj v nádobách.

Využitie plodov

Výborné vlastnosti si zachovávajú aj zmrazené alebo zakonzervované. Vynikajúci je napríklad džem či lekvár, sirup, ale aj kompót. Čerstvé plody sú vraj účinné vtedy, ak ste to prehnali s alkoholom. Pomáhajú aj pri reumatizme, cukrovke a poruchách tráviaceho traktu. Zlepšujú a chránia zrak, znižujú hladinu cholesterolu v krvi a vysoký krvný tlak. Malinová šťava zriedená s vodou je účinná proti horúčke. Malinovým octom si môžete nielen vykloktať boľavé hrdlo, ale je vhodný aj do zeleninových šalátov. Pripravíte si ho tak, že kilogram malín zalejete 0,5 l vínneho octu a 0,5 l vody. Vo fľaši so širším hrdlom, ktoré zakryjete plátnom, necháte postáť asi tri dni na teplom mieste. Potom precedíte cez sitko alebo filtračný papier, naplníte do menších fliaš a zazátkujete.