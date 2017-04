Zmrzla vám figa, čo s ňou?

Nakoľko vymŕzajú najskôr najslabšie a najtenšie výhonky, je predpoklad, že zo staršieho dreva by rastliny mali vypučať. Na jar ich zalejte a jemne prihnojte. Po krátkom čase by mal byť podľa vyrážajúcich púčikov jasne poznateľný rozsah poškodenia, kedy môžete pristúpiť k následným krokom.

Figovník obyčajný: Významný ovocný strom

Vymrznuté výhonky je potrebné v tomto období zrezať až po živé drevo a rany zatrieť voskom alebo stromovým balzamom. Následne pestujte rastliny bežným spôsobom až do obdobia, kedy majú mladé výhonky dostatočnú veľkosť na to, aby ste vedeli posúdiť, ktoré sú potrebné na opätovné vybudovanie kostry. Nepotrebné konáre bezodkladne odstráňte. Z ponechaných výhonkov vytvorte novú kostru a štruktúru stromu či kra.

Ako zlepšiť ich kondíciu

Vždy je však lepšie podobným situáciám predchádzať. Výber odrody spoločne so správnou starostlivosťou sú základným predpokladom dosiahnutia úspechu. K poškodeniu mrazom prispievajú najmä vek, kondícia rastlín, vyzretosť dreva a teplota v zimnom období.

Rastliny nevysádzajte na trvalé stanovisko hneď v prvom roku. Najcitlivejšie na mrazy sú totiž najmladšie výhonky. V prvom až druhom roku ich pestujte v dostatočne veľkej nádobe, ktorú na zimu zakopte do studeného skleníka či fóliovníka. Rastliny prikryte vhodnou nástielkou.

Najneskôr začiatkom leta vylúčte hnojenie dusíkom a viac sa zamerajte na prihnojovanie draslíkom a vápnikom. Takto ošetrené rastliny skôr ukončujú rast letorastov, lepšie vyzrievajú a sú optimálnejšie pripravené na prežitie zimných mesiacov.

Netreba tiež zabúdať na fyzickú ochranu vysadených rastlín, minimálne v prvých rokoch po výsadbe. Korene ochránite už spomínaným zakopaním pestovateľskej nádoby do pôdy, nadzemnej časti je však tiež vhodné pomôcť obalením do izolačného materiálu. Spodnú časť rastlín nakopcujte pilinami, rašelinou alebo substrátom do výšky aspoň 20 cm, v prípade naštepených odrôd až nad miesto očkovania.