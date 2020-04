Ako reagujú čerešne na rez? Pozrite si naše krátke video

Aj keď je vonku krásne teplé počasie, ešte stále je príliš skoro na kvitnutie, a napriek tomu sa tak deje. V tomto týždni je príroda opäť skúšaná nízkymi teplotami. Ovocinári sú v strehu a veria, že mrazivé predpovede sa nenaplnia v plnej očakávanej miere.

Rez čerešní

Už by ste s ním mali byť hotoví, pretože je ho treba stihnúť do začiatku kvitnutia a to je už na spadnutie. Na juhu Slovenska sa už kvietky pomaly, ale isto otvárajú. Zlá správa je, že niektoré piestiky schované vo vnútri otvárajúceho sa puku, zmrzli. Ešte však nie je všetko stratené, nie každá odroda je v úplne rovnakom štádiu nakvitania.

V každom prípade, režte tak, aby sa na strome obmieňalo rodivé drevo. Snažte sa udržať rovnomerný pomer jednoročného dreva, ktoré prinesie úrodu o rok, počet dvojročných výhonkov nechajte taký, ktorý strom vo svojom veku vyživí a privedie s úspechom k úrode. Trojročné drevo zrežte na čapík, ktorý poslúži na obnovu rodivého dreva.

Presný popis rezu aj s videom nájdete tu .

A tu sa dostávame k dileme, či je tento rez naozaj spoľahlivý a správny. Pravdou je, že čerešne majú sklon k vyhoľovaniu, čo znamená, že sa produkčné drevo odďaľuje od stredníka, strom je veľký, ale úroda je len po obvode koruny. Ťažko sa oberá. Už dávno je známe, že najlepšie plody sú v čo najtesnejšej blízkosti kmeňa. Je to preto, že v ňom prúdia potrebné látky na zásobenie plodov a čím je ich cesta dlhšia, tým je ich účinok slabší. Z toho vyplýva, že by ste pravidelným rezom mali rodivé drevo udržiavať čo najbližšie k zásobám živín.

Okrem toho platí, že čerešňa rodí na dvojročnom dreve, takže to staré drevo prakticky ani nepotrebujete, pokiaľ nechcete strom na zatienenie kúska záhrady.

Výsledok rezu, zatiaľ len výchovného je vo videu:

Prečítajte si aj:

Diskutabilné zmladenie staršej čerešne

Príroda sa prebrala! Tieto práce v marcovej ovocnej záhrade nepočkajú

Vysaďte si višne, ktoré nesklamú: Stavte na samoopelivé odrody a tešte sa z bohatej úrody