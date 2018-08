Skvelá správa! Burčiak si môžete vychutnávať o pár dní skôr

Zákon síce stanovuje predaj burčiaku až od 15. augusta, ale Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe žiadosti Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska udelilo na tento rok výnimku a burčiak sa môže predávať už od 6. augusta. Výnimka sa vzťahuje na predaj burčiaku vyrobeného výlučne z hrozna dopestovaného a spracovaného na území Slovenskej republiky v roku 2018.

Dôvodom je počasie

Teplé počasie tohto roku totiž spôsobilo, že bobuľky hrozna dozrievajú o desať až štrnásť dní skôr, a teda skôr je aj rozkvasený hroznový mušt – burčiak. Na viacerých miestach sa ukazuje bohatá úroda a hrozno má vďaka slnečnému počasiu aj vyššiu cukornatosť.

Ako poznáte dobrý burčiak?

Musí mať svetložltú až zelenožltú farbu a keď ho ochutnáte, na jazyku by ste mali pocítiť jemné perlenie. Nesmie byť veľmi sladký. Dôležitá je aj jeho vôňa, ktorá je príjemná, hroznová. Burčiaky bývajú najmä odrodové, najlepšie sú z aromatických odrôd ako je napríklad ‘Irsai Oliver’. Môžu sa pripravovať z bielych, ale aj modrých odrôd viniča. Burčiak je zdravý, no s jeho pitím by sa to nemalo preháňať. Denne stačí vypiť dve deci.

