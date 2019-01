Chutné a zdravé! Vlašské orechy posilnia mozog

Jeho drevo je veľmi cenné. Vďaka ľahkému opracovaniu, jemnosti, no zároveň dlhej trvácnosti sa hodí na výrobu nábytku. Pre nezameniteľnú kresbu býva súčasťou takzvaných intarzií, teda dekorácií skladaných z viacerých typov dreva a opracovaných do jednej roviny.

Na stromoch sa oddelene vyvíjajú v previsnutých jahňadách samčie kvety a oveľa menej nápadné samičie kvety. Zaujímavé je, že jahňady vyrastajú na koncoch minuloročných výhonkov, kým samičie kvety na tohtoročných.

Plody

Plodmi sú guľaté kôstkovice zo zeleným a dužinatým vonkajším oplodím, ktoré po dozretí hnedne a praská. Drevnatejúca vnútorná časť oplodia je zložená z dvoch polovíc a známa ako škrupina. Skrýva jedlé olejnaté semeno – jadro.

Orechy pre zdravie

Takzvané vlašské orechy sú známe vysokým obsahom zdraviu prospešných omega-3 nenasýtených mastných kyselín. Bránia vzniku zrazenín v cievach, znižujú hladinu cholesterolu. Sú dobrým zdrojom niektorých vitamínov skupiny B, hlavne B6 – pyridoxínu –, ktorý zabezpečuje tvorbu červených krviniek a správne fungovanie mozgu. Významný je aj obsah zinku pozitívne vplývajúceho na imunitu. Vlašské orechy obsahujú látky dôležité na činnosť nervovej sústavy, zlepšujú duševnú výkonnosť, navracajú silu. Keďže pôsobia protizápalovo, sú vhodné aj pri kožných problémoch, ekzéme či lupienke. Ich konzumácii by sa nemali vyhýbať ľudia s rizikom srdcového zlyhania. Vďaka vysokej energetickej hodnote sú vhodným doplnkom výživy športovcov i ľudí s fyzicky náročným povolaním.

Vďaka výraznej chuti ich môžete kombinovať s mnohými potravinami. Výborné sú napríklad so syrmi, s ovocím, so smotanou či s medom. Z mladých, ešte zelených orechov s mäkkou škrupinou (ich zber sa odporúča od Jána – 24. júna – po Annu – 24. júla) si môžete pripraviť chutný likér, zavariť ich alebo naložiť do cukru.

Podobné druhy

Aj u nás, hoci zriedkavo, sa môžete stretnúť s orechom čiernym (Juglans nigra) a popolavým (J. cinerea). Ich listy sú zložené z 11 až 23 lístkov, takže pripomínajú skôr jaseň alebo pajaseň.

