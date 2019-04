Čučoriedky do záhrady? Vyberajte z množstva odrôd

Do nížin aj do vyšších polôh

Dnes už nezáleží, kde máte záhradku či chatu. Čučoriedku chocholíkatú môžete pestovať rovnako v nížinnej oblasti, ako aj v nadmorskej výške až 800 m. Vzhľadom na veľkú členitosť nášho územia je jej pestovanie u nás veľmi výhodné. V nížinách totiž veľmi skoré odrody dozrievajú už v polovici júna a v horských oblastiach až v druhej polovici júla. Unikátna kombinácia rôznej nadmorskej výšky a rôznej skorosti odrôd umožňuje dosť predĺžiť obdobie zberu. Môžete si tak dopriať čerstvé plody čučoriedok už od polovice júna až do mrazov v horských polohách. Okrem toho sa doterajší výber dostupných odrôd v posledných rokoch veľmi rozšíril. Preto vám na ľahšiu orientáciu ponúkame prehľad najčerstvejších noviniek, z ktorých si určite vyberiete tú správnu.

'Chanticleer'

Najskoršia spomedzi skorých novších odrôd, doteraz však s ňou nie je veľa skúseností. Rastie stredne silno, vytvára vzpriamené kry dorastajúce do výšky 1,5 m. Veľmi cenná vlastnosť v súvislosti s ochranou pred neskorými jarnými mrazmi je, že kvitne neskoro, no dozrieva veľmi skoro, podobne ako odroda 'Spartan'. Bobule sú stredne veľké, mierne kyslé, pomerne pevné.

'Hannah's Choice'

Veľmi skorá, pomerne úrodná odroda. Predbežné výsledky naznačujú, že bude asi jedna z najúrodnejších skorých odrôd. Nie je ešte dostatočne preverená jej mrazuvzdornosť. Rastie stredne silno a vytvára vzpriamené kry, dorastajúce do výšky okolo 1,5 m. Bobule sú stredne veľké až veľké, trocha mäkšie, ale dobrej sladkej chuti. Vhodná na priamu konzumáciu.

'Collins'

Skorá, stredne úrodná odroda. Vytvára vzpriamené, mierne rozložité kry, dorastajúce do výšky 1,4 až 1,5 m. Bobule sú veľké, svetlomodré, výraznej, dobrej sladkej chuti. Vyžaduje kvalitné, ľahké piesočnaté, dobre priepustné pôdy s dostatkom humusu.

'Meader'

Stredne skorá, veľmi úrodná odroda. Vyznačuje sa rýchlym rastom. Tvorí vzpriamené, málo rozložité kry s pevnými výhonkami a dorastá do výšky 1,8 m. Bobule sú veľké, chutné, podobné odrode 'Bluecrop', no nemajú takú atraktívnu svetlomodrú farbu. Plody dozrievajú hromadnejšie. Dostatočne mrazuvzdorná odroda, vhodná do okrajových chladnejších polôh s kratším vegetačným obdobím.

'Draper®'

Stredne skorá, veľmi úrodná, licenčne chránená odroda. Vyznačuje sa silným vzpriameným rastom. Bobule sú veľké, pevné, s nepatrnou kvetnou jamkou. Majú atraktívnu svetlomodrú farbu a harmonickú, veľmi dobrú sladkokyslú chuť. V teplejších nížinných oblastiach je veľmi úrodná, s hromadnejším dozrievaním plodov a krátkym zberovým obdobím. Plody sú určené hlavne na priamu konzumáciu.

'Liberty®'

Veľmi neskorá, pomerne úrodná, licenčne chránená odroda. Charakteristická je bujným rastom, vytvára ľahko rozložité kry s pevnými a silnými výhonkami. Bobule sú stredne veľké až veľké, pevné, atraktívnej svetlomodrej farby, sladkokyslej, harmonickej a príjemnej chuti. Je pomerne mrazuvzdorná, s hromadnejšie dozrievajúcimi plodmi. Odporúča sa do teplejších, nižších až stredných polôh s dlhším vegetačným obdobím. Plody sú určené hlavne na priamu konzumáciu.

'Elliott'

Veľmi neskorá a pomerne úrodná odroda, ktorá vytvára husté kry, dorastajúce do výšky 1,7 m. Vyžaduje pravidelný presvetľovací rez. Bobule sú stredne veľké, majú vysoký obsah antokyánových farbív a sú vhodné na skladovanie, ale aj na konzumáciu v čerstvom stave v neskorej jeseni. Plody sú kvalitné, veľkostne vyrovnané len počas teplej a slnečnej jesene a pri pravidelnom presvetľovacom reze. V daždivom a chladnom počasí majú podradnejšiu, trpkú chuť.