Kustovnica čínska: Ako sa o ňu starať, aby ste mali úrodu?

Dôležitý je rez

Rastliny rastú veľmi bujne a začínajú rodiť už v druhom roku po výsadbe. Kvalitnú plnú úrodu dosahujú v treťom roku, čiže ako štvorročné rastliny. Jedným zo základných agrotechnických opatrení je rez. Ak vám kustovnica neplodí, je to pravdepodobne spôsobené jeho absenciou alebo je nesprávne urobený. Tvarovací rez kustovnice je pritom pomerne jednoduchý. Treba ho však vykonávať každoročne, a to dostatočne včas – do konca júna. Ak ho neurobíte, rodivosť bude minimálna až nulová a plody budú drobné.

Ako na to?

Pri budovaní plodiacej „korunky“ postupujte v niekoľkých krokoch. V prvom kroku treba odstrániť všetky výhony do dvoch tretín kra, ktoré obrastajú kmienik. Ten vytvoríte z niekoľkých nosných, pevných, vztýčených výhonov v prvom roku k sebe zviazaných a upevnených ku kolíku. Pretože kustovnica kmienik prirodzene netvorí, je nutné vytvoriť ho takýmto alebo podobným spôsobom. Do koruny takéhoto „stromčeka“ má potom lepší prístup slnečné žiarenie, vďaka čomu plody lepšie vyzrievajú a sú väčšie.

Nasledujúcim krokom je skrátenie všetkých zostávajúcich výhonkov o tretinu až polovicu, aby sa podporilo sekundárne rozkonárenie. Ak sa neskrátia, budú ďalej pokračovať v predlžujúcom raste na úkor rodivosti a dosiahnu dĺžku niekoľkých metrov. Väčšina kvetov by opadla a len zopár by dozrelo do veľmi malej veľkosti. Rastlina by vydala viac energie na rast ako na tvorbu plodov.

Doplňte živiny

Po reze treba kry prihnojiť základným hnojivom, ktoré sa motykou plytko zapraví do pôdy. Pozor, kustovnica má plytko položený koreňový systém. Vhodné sú napríklad hnojivá Osmocote, Cererit, NPK, Basacote, Nutricote či Plantacote. Na záver kry prihnojte zálievkou dusíkatým hnojivom, čím podporíte následný rast.

