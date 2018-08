Nenáročný a prispôsobivý. Obohaťte svoju ovocnú záhradu o zemolez

To sa týka ovocných druhov z rodu zemolez, ako je Lonicera kamtschatica, Lonicera edulis a Lonicera altaica. Väčšina druhov z tohto rodu sa však v záhradách pestuje ako okrasné rastliny, napríklad zemolez tatársky (Lonicera tatarica), zemolez kozí (Lonicera caprifolium) či zemolez japonský (Lonicera japonica).

Spoločný znak všetkých týchto druhov je veľká nenáročnosť a vysoká prispôsobivosť prostrediu. Môžete ich pestovať na všetkých druhoch pôd a na rozdiel od čučoriedok nevyžadujú špeciálny substrát s kyslou pôdnou reakciou. Sú vysoko odolné aj proti zimným mrazom a ich kvety nepoškodzujú ani jarné mrazy. Majú krátke vegetačné obdobie, kvitnú veľmi skoro na jar, už začiatkom apríla, a ich plody dozrievajú ako prvé ovocie koncom mája a začiatkom júna. Nie sú náročné na vlahu, znášajú sucho a nepoškodzujú ich škodce ani choroby. Riziko predstavuje len predčasné kvitnutie, keď kvety nemusia byť dostatočne opelené.

Vysádzanie

Mladé rastlinky môžete vysadiť na jeseň i na jar, prípadne počas celého vegetačného obdobia, ak použijete sadenice v nádobách s koreňovým balom. Vzhľadom na to, že dospelé zemolezy môžu dosiahnuť výšku až 2 m, vysádzajte ich na vzdialenosť najmenej 1 až 1,5 m. Zemolez je cudzoopelivá rastlina, preto by ste si mali vysadiť aspoň dve rôzne odrody. Kvety opeľujú čmeliaky, včely i osy.

Starostlivosť

Zemolez nemá osobité nároky na výživu, na udržanie dobrej kondície môžete prihnojiť viaczložkovými minerálnymi hnojivami, rovnako ako pri ostatnom drobnom ovocí. Na vylepšenie pôdy použite vyzretý kompost. Rastlina vytvára pomerne kompaktný, väčšinou guľovitý ker. Každoročné vyrastanie letorastov však vedie k silnému zahusťovaniu, čo spôsobuje postupné znižovanie úrody. Plody sú totiž drobnejšie a neskôr sa tvoria už len na vonkajších častiach kra. Nemusíte sa však obávať, zemolez je dlhoveká drevina, preto aj toto obdobie zahusťovania je pomerne dlhé a prvý rez stačí vykonať v piatom až šiestom roku. Pri ňom kry presvetľujte odstraňovaním starších a prevísajúcich výhonkov, ktoré sú na obvode kra. V ďalších rokoch, prípadne pri slabej tvorbe nových prírastkov, uplatnite zmladzovací rez tak, že odstránite najstaršie konáre nad prvým rozkonárením. Vhodný termín na zmladzovací alebo presvetľovací rez je neskorá jeseň po opadaní listov, alebo veľmi skorý predjarný rez.

Vzhľadom na to, že zemolez má pomerne krátke vegetačné obdobie a plody dozrievajú už koncom mája, do zberu stačí rastlinám zásoba zimnej vlahy v pôde. Zavlažovať by ste však mali v prípade mimoriadne suchej zimy a jarného obdobia, prípadne hneď po zbere plodov.

Chutné plody

Plody zemolezu sú výborné na konzumáciu v čerstvom stave a veľmi vhodné na kompóty, džemy a na mrazenie. Majú vysokú farbiacu schopnosť, ktorú si zachovávajú vo všetkých výrobkoch. Na vyniknutie typickej chuti čerstvých plodov je dobré nechať ich na kríčkoch dobre vyzrieť.

