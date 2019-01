Nezabudnite v ovocnom sade! Odstráňte mumifikované plody, inak narobia škodu

Monilióza je jedna z najviac sa vyskytujúcich hubových chorôb. Svojho hostiteľa si veľmi nevyberá. Záber má poriadne široký, od liesky cez jablone až po čerešne či marhule. Samozrejme hostiteľov je oveľa viac. Na jej aktiváciu po zime stačí trochu teplejšie a hlavne vlhké počasie. Spóry sa začnú prebúdzať a činnosťou abiotických faktorov ( vietor, dážď ) sa dostávajú na strom. Okrem toho im pomôže aj hmyz, na ktorého telíčko sa prichytia a tak sa prenesú.

Čo pomáha

V ovocnej záhradke pomáha okrem chemickej ochrany, prevencia. Každý záhradkár by si mal nájsť čas na prechádzku aj počas zimy. Popri kontrole lepových dosiek či ako oddych pri zimnom reze pozbierajte aj múmie. Niektoré sú popadané na zemi iné sa statočne držia na konári. Je treba ich nahromadiť na kopu a spáliť. Je to preto, že nízke teploty túto chorobu nezabijú iba ju uvedú do štádia nečinnosti.

Škody sú poriadne

Na lieskových orechoch spôsobuje ich zhnednutie. Napadnuté plody nedosiahnu fázu zrelosti a už vôbec nie tej konzumnej. Na jabloniach ju poznáte ako červeno-hnedé fľaky, ktoré postupnou aktivitou moniliózy vodnatejú. Na záver sa na týchto škvrnách tvoria drobné sivé vačky usporiadané do tvaru sústredných kružníc. Nevyhnú sa jej ani slivky, broskyne, marhule či čerešne. Celkovo najškodlivejšie sú tri druhy moniliózy.

Vyznačujú sa však rovnakými symptómami na kvetoch, listoch i plodoch. Zlé na tejto chorobe je, že by ste mali byť v pohotovosti celú pestovateľskú sezónu. Ak zahájite sústavnú ochranu, na jeseň bude takýchto plodov veľmi málo a chorobu potlačíte na jej možné minimum. Chemické postreky robte v čase kvitnutia po daždi. Vtedy stúpne vlhkosť a trochu sa ochladí čo je ideálne na klíčenie spór. V období, keď sú vytvorené plody sa nevyhýbajte prebierke. Dostatočná vzdialenosť medzi nimi ovplyvní prúdenie vzduchu a čiastočne ich uchráni.

