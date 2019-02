Odolný drieň! Za minimum námahy ponúkne mimoriadne bohatú úrodu plodov

Drieň obyčajný (Comus mas)

Je to naša pôvodná drevina. Podľa podmienok, v ktorých rastie, tvorí ker alebo strom vysoký až niekoľko metrov. Dožíva sa aj vyše dvesto rokov. Už teraz v zime sa budú dať na rastline rozlíšiť štíhle protistojné listové púčiky od kvetných, ktoré sú guľaté. Drobné žlté kvietky v početných súkvetiach sa objavujú ešte pred rozvitím listov. Ak by ste cestovali skoro na jar údolím Hrona od Banskej Bystrice na západ alebo na východ cez Slovenský kras, uvideli by ste na stráňach kvitnúce driene akoby pokryté žltými obláčikmi, kým ostatné listnaté stromy a kry sú hnedé či sivé.

Možno ho považovať za sucho a svetlomilnú drevinu, aj keď v mladšom veku znáša pritienenie, vtedy má však riedke listy a slabšie rodí. Husté sýtozelené listy chránia rastúce plody a mladé konáriky pred páliacim slnkom. Plody. kôstkovice sú v rôznych odtieňoch červenej, od svetlej cez pomarančovú po tmavočervenú či takmer čiernu. Sú elipsovité až hruškovité, rôznej veľkosti, na stredne dlhej stopke. Dužina plodov je jedlá. Tvrdá je veľmi kyslá a trpká, po zmäknutí čo nastáva zväčša po opade alebo po odležaní v nádobe, príjemne sladkokyslá.

Kôstkovice sú bohaté na triesloviny, polyfenoly, organické kyseliny, vitamín C, antokyány a ďalšie cenné látky. Okrem priamej konzumácie sa využívajú na prípravu kompótov, najlepšie v kombinácii so sladkým ovocím, napríklad s hruškami, džemu, štiav, likéru, ale aj vína a destilátov.

Pestovanie

Drieň je odolná a nenáročná drevina, ktorá netrpí neskorými mrazmi a u nás nemá významnejších škodcov. Uprednostňuje priepustnú pôdu, neutrálnej až zásaditej reakcie. Dobre však rastie aj v bežných záhradných či ťažších ilovitých pôdach. Pomerne hustý koreňový systém dokáže dobre využiť pôdnu vlahu a zároveň viaže pôdu, čím zabraňuje jej erózii.

Rozmnožovanie

V pomernej veľkej hrubostennej kôstke sú dve semená. Kôstky vybraté z dozretých plodov preliehajú, to znamená, že semená po vysiatí vo vlhkom substráte klíčia zväčša až v druhom roku na jar. Okrem rozmnožovania semenami sa odrody dajú rozmnožiť aj pomocou odrezkov, potápaním, prípadne vrúbľovaním. Semenáče rodia o 5 až 6 rokov, vrúbľovance o niečo skôr. Úrodnosť je pomerne vysoká a závisí aj od odrody. Vo veku 12 rokov sa udáva 25 až 30 kilogramov plodov, v 25. roku okolo 100 kilogramov z rastliny.

Úžitkové odrody

‘Alex ‘- hruškovité, tmavočervené plody dozrievajú neskôr

‘Devín‘ - oválne, červené, stredne veľké plody dozrievajú uprostred septembra

‘Expres‘ - svetlejšie červené, oválne plody dozrievajú ku koncu augusta

